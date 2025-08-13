Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Uber com perfil IA: grupo criminoso é alvo de operação após fraudes

Polícia Civil investiga grupo que simulava corridas e inflava o valor final da viagem

Redação

Por Redação

13/08/2025 - 8:49 h
Grupo criminoso utilizava contas falsas
Foi deflagrada nesta quarta-feira, 13, a Operação Rota Falsa pela Delegacia de Defraudações (DDEF) com o objetivo de desarticular uma rede criminosa responsável por aplicar golpes contra a plataforma Uber.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos contra os integrantes do esquema, que provocou prejuízos à empresa. De acordo com a Polícia Civil, o grupo explorava uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos via PIX da Uber.

O grupo criminoso utilizava contas falsas criadas por uso de inteligência artificial, tanto para motoristas quanto para usuários. Ao fim do trajeto, a Uber repassava ao motorista o valor integral, incluindo as paradas extras. Contudo, o pagamento adicional não era quitado pelo falso usuário.

Tags:

fraude operação Rio de Janeiro Uber

