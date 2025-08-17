POLÍCIA
Diaba Loira foi acusada de assediar lojistas antes de integrar facção
Eweline Passos Rodrigues foi morta a tiros na última quinta-feira, 14
Por Redação
Eweline Passos Rodrigues, conhecida como “Diaba Loira”, foi morta a tiros na última quinta-feira, 14, durante um confronto entre facções rivais na Zona Norte do Rio de Janeiro. Natural de Santa Catarina, ela tinha três mandados de prisão em aberto, incluindo condenações por tráfico e organização criminosa.
Antes de se envolver com o crime organizado, Eweline já havia sido alvo de ações judiciais em 2020, quando uma empresa em Tubarão (SC) a acusou de assédio contra lojistas. O caso acabou sendo considerado improcedente, mas posteriormente ela recebeu indenização de R$ 1,5 mil após acordo judicial.
Quem era Eweline
Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, natural de Santa Catarina, era considerada uma das figuras mais perigosas do crime organizado no Rio de Janeiro. O apelido ganhou notoriedade fora dos bastidores do tráfico após Eweline aparecer em vídeos armada com fuzis, fazendo apologia ao crime e disparando provocações a rivais e policiais.
Rompeu com o CV e foi jurada de morte
A notoriedade de "Diaba Loira" cresceu ainda mais após ela romper com o Comando Vermelho e se aliar ao Terceiro Comando Puro (TCP), rival histórico da antiga facção.
A migração teria ocorrido após um racha interno e a aproximação com a Tropa do Coelhão, grupo liderado por William Yvens Silva, no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte. A mudança a colocou na mira de antigos aliados, que juraram vingança.
