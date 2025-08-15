Integrante do TCP, Diaba Loira é morta em confronto com rivais do CV

- Foto: Reprodução Redes Sociais

A traficante Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira, 15, durante um confronto entre criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV) nas comunidades do Fubá e do Campinho, Zona Norte do Rio. O corpo foi abandonado em Cascadura.

Migração de facção e ameaças

Ex-integrante do CV, Eweline havia migrado para o TCP e, desde julho, era jurada de morte pelos antigos comparsas. Em um vídeo divulgado por rivais no mês passado, criminosos afirmaram que ela seria a próxima vítima.

Escalada da violência

O crime é o quinto episódio violento na região em menos de uma semana. Em 21 de julho, durante operação no Bateau Mouche, na Praça Seca, PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) foram atacados. Na ocasião, Eweline gravou um vídeo ironizando a morte de um traficante rival: “Me ameaçou, falou que ia me matar, e foi pra terra do pé junto”.

Procurada pela Polícia Civil por tráfico e organização criminosa, Eweline era natural de Santa Catarina. Ela entrou para o crime após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro, que perfurou seu pulmão. Nas redes sociais, ostentava armas de grosso calibre e dizia: “Não me entrego viva, só saio no caixão”.

