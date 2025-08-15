Menu
CRIME NAS REDES

'Errei, fui menino' e emojis: veja como pedófilos se identificam online

Debate ganhou força com os casos de exposição de crianças nas redes sociais e a prisão de Hytalo Santos

Por Luiz Almeida

15/08/2025 - 11:57 h
Pedófilos usam estratégias com crianças em conversas virtuais
Pedófilos usam estratégias com crianças em conversas virtuais -

O Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, apresentou nesta sexta-feira, 15, um debate sobre um assunto que ganhou repercussão nos últimos dias: a exposição de crianças nas redes sociais. O programa ressaltou os códigos utilizados por pedófilos para se identificar online.

A juíza Vanessa Cavalieri, responsável pela Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, explicou como esses símbolos funcionam nas conversas virtuais.

“Os pedófilos usam códigos nas redes sociais, que fazem com que um identifique o outro. A partir dessa identificação, eles acabam conversando em grupos de WhatsApp ou Telegram”, afirmou a magistrada.

Emojis e mensagens codificadas nas redes sociais

Segundo Vanessa Cavalieri, os criminosos usam emojis e gifs com conotação sexual para sinalizar interesse por crianças. Entre os exemplos citados pela juíza estão:

  • 🔥 (“foguinho”) e 🍕 (“pizza”) para meninas, simulando órgãos genitais;
  • 🔵 (“azul”) para interesse em meninos;
  • 🍆 (“berinjela”) para simbolizar o pênis.

Além dos emojis, a frase “errei, fui menino” seria utilizada para indicar que o pedófilo teria praticado um ato sexual com uma criança, funcionando como um código de confissão entre membros da rede.

Caso de 'adultização' ganha repercussão

A discussão sobre os códigos de pedófilos veio à tona após a prisão do influenciador paraibano Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, 15.

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores em conteúdos digitais.

Leia Também:

Hytalo Santos rompe o silêncio após acusações graves: “Inabalável”
Caso Hytalo Santos expõe rede de adultização infantil na internet
Caso Hytalo Santos: mais detalhes polêmicos e denúncias vêm à tona

O caso viralizou depois que o youtuber Felca, com mais de 4 milhões de inscritos, denunciou a chamada “adultização” de crianças e adolescentes em vídeo publicado no dia 6 de agosto.

Desde então, Hytalo vem sendo alvo de medidas da Justiça da Paraíba, incluindo mandados de busca e apreensão, em resposta a uma ação civil pública do MPPB.

“É fundamental que os pais e responsáveis estejam atentos às atividades digitais das crianças e adolescentes, bem como aos sinais de códigos utilizados por criminosos para exploração sexual”, alertou a juíza Cavalieri.

