Prisão de Hytalo Santos: Felca revela o que fará com lucro de vídeo

O influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca revelou que o vídeo publicado em seu canal no YouTube sobre o tema “adultização” já rendeu 'milhares de reais' para doações. A gravação levou à prisão de Hytalo Santos.

Com mais de 20 milhões de visualizações, o conteúdo expõe casos de sexualização e exploração de menores de idade na internet e promete destinar todo o valor da monetização para instituições que apoiam crianças vítimas de abuso.

“O que estamos fazendo aqui é uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor, então vale a pena fazer”, afirmou Felca no podcast Poddelas.

O vídeo, com quase 50 minutos de duração, gerou grande repercussão e apoio de famosos, influenciadores e figuras políticas.

Entre os nomes citados no material está Hytalo Santos, que teve a casa alvo de mandado de busca e apreensão na última quarta-feira, 13, em João Pessoa. Ele foi preso nesta sexta-feira.

Felca fala sobre ameaças

Felca, que também havia produzido em maio um vídeo sobre a CPI das apostas, disse que passou a receber ameaças desde a publicação sobre “adultização”. Por segurança, passou a andar com carro blindado e escolta de seguranças.

“Já recebi muitas [ameaças]. Existe ameaça de processo. Mas se ninguém fala, ninguém vai falar. E eu não aguento ficar calado”, contou.

O influenciador gravou nesta semana sua participação no programa Altas Horas, que deve ir ao ar nos próximos dias.

O que é “adultização”?

O termo se refere à exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e práticas adultas, muitas vezes associadas à sexualização.

Segundo Felca, além de causar traumas psicológicos, a prática pode levar à ocorrência de crimes como pedofilia.