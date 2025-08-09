Quem é Felca, youtuber que denunciou adultização de crianças nas redes sociais

Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira - Foto: Reprodução | Youtube

O youtuber Felca se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nas últimas 24h após lançar, na quinta-feira, 7, o vídeo “Adultização” em seu canal no YouTube, que conta com mais de 4 milhões de inscritos. Em menos de um dia, o conteúdo ultrapassou 5 milhões de visualizações.

Em 50 minutos de investigação, Felca reuniu denúncias contra influenciadores que exploram a imagem de crianças, demonstrou como o algoritmo pode favorecer pedófilos e entrevistou uma psicóloga para alertar sobre os riscos da exposição infantil online.

Casos denunciados no vídeo

Entre os citados, está o influenciador paraibano Hytalo Santos, de 28 anos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exibir menores em suas redes, como a adolescente Kamylinha Santos, hoje com 17 anos, exposta desde os 12. A conta da jovem, com mais de 10 milhões de seguidores, foi suspensa. Felca classificou o conteúdo de Hytalo como um “circo macabro”.

O youtuber também relembrou o caso do canal Bel Para Meninas, alvo do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020, e de Caroliny Dreher, que, segundo ele, teve conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe a redes de pedofilia no Telegram. “É um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado”, afirmou Felca.

Repercussão e processos

Durante a apuração, Felca seguiu perfis suspeitos no X (antigo Twitter) para investigar e acabou acusado por usuários de ser pedófilo. Ele processou mais de 200 contas por difamação, obteve a quebra de sigilo e propôs acordo: doação de R$ 250 a instituições que combatem o abuso infantil em troca da retirada do processo.

A deputada federal Erika Hilton agradeceu publicamente o youtuber nesta sexta-feira, 8, pela apuração e afirmou estar acionando a Polícia Federal e a Justiça para responsabilizar redes sociais e perfis denunciados.

Quem é Felca?

Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, 27 anos, é natural de Londrina (PR) e começou na internet em 2012 como streamer. Conhecido por vídeos de humor, ele já viralizou ao testar produtos de influenciadores e criticar formatos populares do TikTok. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e que possui diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

Felca furou a bolha em maio de 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações. No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de “lives de NPC”.

Como denunciar exploração infantil

O youtuber reforçou que qualquer suspeita deve ser denunciada ao Disque 100, à Polícia Federal ou ao Ministério Público. Além disso, destacou que compartilhar provas com responsabilidade e apoiar organizações de proteção infantil são formas eficazes de combater o problema.

Doações para instituições sérias ajudam a financiar ações de resgate e suporte às vítimas, fortalecendo a luta contra a exploração infantil.