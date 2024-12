Hytalo Santos é investigado por suspeita de exploração de menores

Hytalo Santos se pronunciou no Instagram após denúncia de exploração infantil - Foto: Reprodução | Instagram

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) investiga o influenciador digital Hytalo Santos por exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual. Hytalo acumula quase 17 milhões de seguidores no Instagram e tem o hábito de compartilhar a rotina ao lado de adolescentes.

A promotora de Justiça Ana Maria França confirmou que há um procedimento na Promotoria de Justiça que apura as denúncias contra o influenciador digital. A representante afirma que detalhes da investigação não serão divulgados por se tratar de uma denúncia que envolve menores de idade.

O influenciador foi denunciado por meio do “Disque 100”, meio pelo qual o caso chegou ao Ministério Público. A promotora ressalta que um procedimento foi instaurado para investigar o conteúdo das postagens e vídeos divulgados por Hytalo, além de apurar as idades das pessoas que aparecem nesses vídeos e o vínculo delas com ele.



Nas redes sociais, o influencer se pronunciou sobre as acusações. O paraibano afirma que as adolescentes que aparecem nos vídeos são emancipadas e que todo o conteúdo gravado é acompanhado e tem a permissão dos pais.

“Na minha casa têm minhas crias que passam boa parte comigo, boa parte com as mães. As mães sempre acompanharam tudo…Tudo tem o consentimento das mães e agora das meninas, que são emancipadas", disse o influencer.

Ele também disse que não é a primeira vez que é denunciado, mas que uma equipe jurídica está respondendo por eles e vai entregar todos os documentos que comprovem a sua inocência.