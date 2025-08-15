Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Hytalo Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo após denúncia do youtuber Felca sobre casos de adultização de crianças e adolescentes.

O famoso é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Na última terça-feira, 12, a Justiça da Paraíba mandou bloquear o acesso de Hytalo às redes sociais dele.

A promotora do MPPB Ana Maria França solicitou também que os vídeos do influenciador que já estão no ar em diversas redes sociais sejam desmonetizados, ou seja, não possam dar retorno financeiro para o influenciador, e a Justiça também acatou esse pedido.

Além disso, a decisão da terça proibiu o influenciador de ter contato com os adolescentes citados nos processos que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão é em caráter provisório.

Apreensões na casa de Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba apreendeu um computador e aparelhos celulares na casa do influenciador em João Pessoa na quinta-feira, 14, segundo informações do juiz Antônio Rudimacy Firmino. Desta vez, os policiais conseguiram acessar o interior do imóvel e tinham autorização para arrombar as portas, em caso de resistência e necessidade.

Já na quarta, 13, um mandado de busca foi cumprido nesse mesmo endereço, mas encontraram o imóvel fechado, sem ninguém.

Vídeo do momento da prisão:

O que diz a defesa?

Hytalo afirmou, em nota enviada à CNN, que não tentou obstruir as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

O influenciador disse que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

O criador de conteúdo falou ainda que repudia “categoricamente qualquer acusação de exploração de menores”. E ressaltou: “Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”.

Além disso, Hytalo negou que tenha tentado ocultar informações ou obstruir as investigações.

“Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, comentou.

Leia a nota completa:

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

O caso de Hytalo Santos ganhou repercussão nacional após o influenciador Felca publicar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes, que viralizou e levou o Ministério Público da Paraíba (MPPB) a solicitar medidas judiciais contra o criador de conteúdo.