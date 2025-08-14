Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Hytalo Santos rompe o silêncio após acusações graves: “Inabalável”

Hytalo falou sobre o assunto pela primeira vez

Por Edvaldo Sales

14/08/2025 - 9:17 h
Hytalo Santos rompeu o silêncio
Hytalo Santos rompeu o silêncio -

Após ser acusado de adultização e exploração de menores em vídeos publicados nas redes sociais, o influenciador digital Hytalo Santos rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre o assunto desde que passou a ser investigado.

Hytalo afirmou, em nota enviada à CNN, que não tentou obstruir as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

O influenciador disse que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Leia Também:

Caso Hytalo Santos expõe rede de adultização infantil na internet
Caso Hytalo Santos: mais detalhes polêmicos e denúncias vêm à tona
Virginia Fonseca é acusada de exploração infantil: “Pior que Hytalo Santos"

O criador de conteúdo falou ainda que repudia “categoricamente qualquer acusação de exploração de menores”. E ressaltou: “Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”.

Além disso, Hytalo negou que tenha tentado ocultar informações ou obstruir as investigações. “Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, disse.

Leia a nota completa:

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

O caso de Hytalo Santos ganhou repercussão nacional após o influenciador Felca publicar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes, que viralizou e levou o Ministério Público da Paraíba (MPPB) a solicitar medidas judiciais contra o criador de conteúdo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adultização felca Hytalo Santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hytalo Santos rompeu o silêncio
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Hytalo Santos rompeu o silêncio
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Hytalo Santos rompeu o silêncio
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Hytalo Santos rompeu o silêncio
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x