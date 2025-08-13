Caso Hytalo Santos: mais detalhes polêmicos e denúncias vêm à tona

Hytalo Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Novos detalhes do caso envolvendo o influenciador Hytalo Santos, que foi denunciado por suposta “adultização” e exploração de menores em seus conteúdos online, vieram à tona na noite dessa terça-feira, 12. Isso porque o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, da TV Globo, apresentaram atualizações sobre as investigações.

A promotora de Justiça Ana Maria França detalhou o conteúdo das queixas feitas por vizinhos sobre eventos realizados pelo influenciador. “Por exemplo, até tarde da noite muito eventos noturnos atrapalhando o sossego dos condôminos, transitar dentro do condomínio com adolescentes fazendo topless na moto para exibir tatuagem nas costas”, relatou.

“Nós começamos a receber e coletar vídeos nos quais as crianças e adolescentes participaram de danças, de festas com veículos com consumo de bebidas alcoólica e conversas impróprias”, complementou.

A Justiça da Paraíba determinou, ainda na terça-feira, a suspensão de todas as redes sociais de Hytalo. Desde o ano passado, ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exploração de crianças e adolescentes. As apurações começaram a partir das denúncias feitas pelos vizinhos.

Diante da repercussão do assunto, parlamentares manifestaram preocupação para que o tema resulte na criação de uma lei e não seja apenas pauta momentânea. Apenas em 2024, a Polícia Federal prendeu 193 pessoas em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual de menores. No total, foram registradas 368 prisões relacionadas ao crime neste ano.

Acusações contra Hytalo Santos

Hytalo Santos está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suposta “adultização” e exploração de menores em seus conteúdos online.

Como tudo começou

Iniciada em 2024 após denúncias via Disque 100, a apuração busca verificar se os vídeos ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao expor jovens a situações com teor possivelmente sexualizado.

Imagens de adolescentes, como a jovem Kamylla Santos, de 17 anos, estão sendo analisadas nas investigações para identificar se elas são exploradas de forma sensual. Segundo o promotor João Arlindo Corrêa, o processo inclui a escuta dos adolescentes e de seus responsáveis para avaliar o caso, que tramita em sigilo.

Hytalo Santos se pronuncia

Hytalo Santos se manifestou sobre as acusações. Em sua defesa, o influenciador negou as acusações e afirmou que sempre colabora com o Ministério Público. Segundo ele, as mães das adolescentes acompanham as gravações e consentem com a participação das jovens.

O que diz a lei?

Mesmo não sendo um crime específico na legislação brasileira, a “adultização” é uma prática combatida pelo ECA, que garante a proteção integral da criança e do adolescente.

No Brasil, a legislação reconhece sua “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” e proíbe qualquer forma de negligência, exploração, violência ou submissão a constrangimento.

Como Felca entrou na história?

Youtuber e humorista, Felca lançou, na última quarta-feira, 6, um vídeo denunciando a exploração de menores na produção de conteúdo online. Hytalo Santos, que teve a conta no Instagram desativada na última sexta-feira, 8, foi citado em uma das acusações.

O humorista citou Hytalo Santos como alguém que cria e reproduz conteúdos que envolvem menores de idade diante das câmeras.

Quem é Felca?

Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, 27 anos, é natural de Londrina (PR) e começou na internet em 2012 como streamer. Conhecido por vídeos de humor, ele já viralizou ao testar produtos de influenciadores e criticar formatos populares do TikTok. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e que possui diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

Felca furou a bolha em maio de 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações. No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de “lives de NPC”.

Como denunciar exploração infantil

O youtuber reforçou que qualquer suspeita deve ser denunciada ao Disque 100, à Polícia Federal ou ao Ministério Público. Além disso, destacou que compartilhar provas com responsabilidade e apoiar organizações de proteção infantil são formas eficazes de combater o problema.

Doações para instituições sérias ajudam a financiar ações de resgate e suporte às vítimas, fortalecendo a luta contra a exploração infantil.