POLÊMICA
Exploração e adultização de crianças: entenda caso Hytalo Santos
Hytalo Santos está está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB)
Por Edvaldo Sales
Um dos assuntos mais comentados dos últimos dias nas redes sociais envolve o influenciador digital Hytalo Santos, que está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suposta “adultização” e exploração de menores em seus conteúdos online.
Como tudo começou
Iniciada em 2024 após denúncias via Disque 100, a apuração busca verificar se os vídeos ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao expor jovens a situações com teor possivelmente sexualizado.
Imagens de adolescentes, como a jovem Kamylla Santos, de 17 anos, estão sendo analisadas nas investigações para identificar se elas são exploradas de forma sensual. Segundo o promotor João Arlindo Corrêa, o processo inclui a escuta dos adolescentes e de seus responsáveis para avaliar o caso, que tramita em sigilo.
Hytalo Santos se pronuncia
Hytalo Santos se manifestou sobre as acusações. Em sua defesa, o influenciador negou as acusações e afirmou que sempre colabora com o Ministério Público. Segundo ele, as mães das adolescentes acompanham as gravações e consentem com a participação das jovens.
O que diz a lei?
Mesmo não sendo um crime específico na legislação brasileira, a “adultização” é uma prática combatida pelo ECA, que garante a proteção integral da criança e do adolescente.
No Brasil, a legislação reconhece sua “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” e proíbe qualquer forma de negligência, exploração, violência ou submissão a constrangimento.
Como Felca entrou na história?
Youtuber e humorista, Felca lançou, na última quarta-feira, 6, um vídeo denunciando a exploração de menores na produção de conteúdo online. Hytalo Santos, que teve a conta no Instagram desativada na última sexta-feira, 8, foi citado em uma das acusações
O humorista citou Hytalo Santos como alguém que cria e reproduz conteúdos queenvolvem menores de idade diante das câmeras.
Assista ao vídeo:
Quem é Felca?
Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, 27 anos, é natural de Londrina (PR) e começou na internet em 2012 como streamer. Conhecido por vídeos de humor, ele já viralizou ao testar produtos de influenciadores e criticar formatos populares do TikTok. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e que possui diagnóstico de transtorno de ansiedade social.
Felca furou a bolha em maio de 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações. No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de “lives de NPC”.
Como denunciar exploração infantil
O youtuber reforçou que qualquer suspeita deve ser denunciada ao Disque 100, à Polícia Federal ou ao Ministério Público. Além disso, destacou que compartilhar provas com responsabilidade e apoiar organizações de proteção infantil são formas eficazes de combater o problema.
Doações para instituições sérias ajudam a financiar ações de resgate e suporte às vítimas, fortalecendo a luta contra a exploração infantil.
