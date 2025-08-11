Exploração e adultização de crianças: entenda caso Hytalo Santos

Felca e Hytalo Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos assuntos mais comentados dos últimos dias nas redes sociais envolve o influenciador digital Hytalo Santos, que está sob investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suposta “adultização” e exploração de menores em seus conteúdos online.

Como tudo começou

Iniciada em 2024 após denúncias via Disque 100, a apuração busca verificar se os vídeos ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao expor jovens a situações com teor possivelmente sexualizado.

Imagens de adolescentes, como a jovem Kamylla Santos, de 17 anos, estão sendo analisadas nas investigações para identificar se elas são exploradas de forma sensual. Segundo o promotor João Arlindo Corrêa, o processo inclui a escuta dos adolescentes e de seus responsáveis para avaliar o caso, que tramita em sigilo.

Hytalo Santos se pronuncia

Hytalo Santos se manifestou sobre as acusações. Em sua defesa, o influenciador negou as acusações e afirmou que sempre colabora com o Ministério Público. Segundo ele, as mães das adolescentes acompanham as gravações e consentem com a participação das jovens.

O que diz a lei?

Mesmo não sendo um crime específico na legislação brasileira, a “adultização” é uma prática combatida pelo ECA, que garante a proteção integral da criança e do adolescente.

No Brasil, a legislação reconhece sua “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” e proíbe qualquer forma de negligência, exploração, violência ou submissão a constrangimento.

Como Felca entrou na história?

Youtuber e humorista, Felca lançou, na última quarta-feira, 6, um vídeo denunciando a exploração de menores na produção de conteúdo online. Hytalo Santos, que teve a conta no Instagram desativada na última sexta-feira, 8, foi citado em uma das acusações

O humorista citou Hytalo Santos como alguém que cria e reproduz conteúdos queenvolvem menores de idade diante das câmeras.

Assista ao vídeo:

Quem é Felca?

Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, 27 anos, é natural de Londrina (PR) e começou na internet em 2012 como streamer. Conhecido por vídeos de humor, ele já viralizou ao testar produtos de influenciadores e criticar formatos populares do TikTok. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e que possui diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

Felca furou a bolha em maio de 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações. No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de “lives de NPC”.

Como denunciar exploração infantil

O youtuber reforçou que qualquer suspeita deve ser denunciada ao Disque 100, à Polícia Federal ou ao Ministério Público. Além disso, destacou que compartilhar provas com responsabilidade e apoiar organizações de proteção infantil são formas eficazes de combater o problema.

Doações para instituições sérias ajudam a financiar ações de resgate e suporte às vítimas, fortalecendo a luta contra a exploração infantil.