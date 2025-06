Exploração sexual e ostentação: conheça o polêmico influencer Hytalo Santos

O influenciador se envolveu em uma série de polêmicas - Foto: Reprodução | Instagram

Hytalo Santos ganhou os holofotes na última semana, após ser acusado de explorar sexualmente de um agrupo de jovens. O influenciador digital, que acumula mais de 17 milhões de seguidores, costuma compartilhar diversos vídeos e fotos ousadas ao lado destes adolescentes na web.

Conhecido por seu conteúdo de dança e humor, o influenciador digital teve sua imagem associada à exploração destes jovens após ser alvo de uma denúncia anônima feita ao Ministério Público (MP), em dezembro de 2024, que está sendo investigada pela promotora Ana Maria França.

Entretanto, o caso ganhou força após a influenciadora Izabelly Vidal expor o comportamento duvidoso de Hytalo na última semana. A moça publicou uma série de vídeos em seus perfis do Instagram e do TikTok, falando sobre o assunto.

Denúncia de Izabelly e estupro

Hytalo Santos teve seu nome citado nacionalmente após ser alvo de denúncias da influenciadora Izabelly Vidal. A jovem fez posts acusando o rapaz de tratar seus “filhos” de maneira inadequada, reforçando que ele praticava exploração sexual infantil e incentivava a pedofilia.

Nas filmagens, Vidal compartilhou diversos trechos de vídeos polêmicos do rapaz, de 26 anos, que aparece sexualizando as adolescentes com imagens de beijos na boca entre menores de idade. Além de presenteá-las com roupas inapropriadas para a idade e cirurgias plásticas.



Ciente do burburinho, Hytalo entrou com uma ação judicial contra a moça, a acusando de difamação e calúnia. Ela exibiu a notificação judicial e pediu ajuda dos internautas para seguir com as denúncias contra o paraibano, a fim de acabar com o esquema provido por ele.

Entretanto, neste final de semana, o caso ganhou uma reviravolta e Izabelly contou que foi estuprada por um falso assessor parlamentar, que prometeu ajudá-la a denunciar o caso. Ela publicou um vídeo pedindo ajuda logo depois do ocorrido e prestou uma queixa formal contra o acusado.

Apesar dele não ter ligação direta com Hytalo, internautas acharam o caso suspeito, já que aconteceu pouco tempo depois do início das denúncias de Izabelly contra ele e seu grupo.

Mas afinal, quem é Hytalo Santos?

Natural da cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba, Hytalo começou a ganhar notoriedade nas redes sociais ao compartilhar vídeos dançando brega funk, gênero musical popular na região nordeste do país.

Inicialmente, o rapaz publicava filmagens sozinho, mas depois de um tempo passou a dançar ao lado de crianças e adolescentes, com a autorização dos pais deles. Uma destas jovens, que segue com ele até hoje, é Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha e chamada de “filha” pelo rapaz.

Com o sucesso, Hytalo convidou outros jovens para se juntarem a ele e montou sua turma de personagens, assim como o influenciador digital Carlinhos Maia, os chamando de seus “filhos adotivos”.

Os jovens escolhidos por ele viviam em situação de vulnerabilidade e recebiam ajuda de custo com o pagamento de necessidades básicas como alimentação, educação, vestimentas e outros.

Morando atualmente em João Pessoa, capital da Paraíba, o famoso também adotou um nome para os fãs, os chamando de “carregadinhos”, usando o emoji de bateria para representá-los.

Polêmicas

Como nem tudo são flores, Hytalo Santos colecionou uma série de polêmicas ao longo de sua trajetória na internet. Dentre elas, ostentação com itens de luxo em seu casamento homoafetivo, doação de igreja, emancipação e gravidez de menores.

Iphone de presente

Umas das polêmicas mais famosas do influenciador paraibano foi a compra de diversos iphones 15 Pro Max para presentear os convidados de seu casamento. O rapaz selecionou diversos aparelhos, que foram enviados em uma cuscuzeira personalizada, e custam cerca de R$ 10 mil cada.

Alguns dos convidados que receberam o mimo inusitado foram a advogada e ex-Fazenda Deolane Bezerra, que chegou a ser presa recentemente, e a influenciadora digital Virginia Fonseca, que está sendo investigada na CPI das Bets.

Os convites acabaram repercutindo nas redes sociais e se tornaram um dos assuntos mais comentados na época. Assim como a cerimônia de casamento, que contou com apresentação do próprio noivo dançando brega funk ao lado dos “filhos”.

Briga com pastora

Conhecido por ostentar itens de luxo nas redes sociais, Hytalo também ganhou os holofotes da mídia ao presentear a pastora e influenciadora Renálida Carvalho com um imovel, com o intuito de que fosse utilizado como sede de uma nova igreja.

Porém, o rapaz e a religiosa acabaram protagonizando um desentendimento, o que fez com que ele voltasse atrás em sua decisão e, posteriormente, instalasse câmeras de segurança e restringisse o acesso da pastora ao local.

Irritada com a atitude do ex-amigo, a pastora fez um pronunciamento em seu perfil do Instagram e contou detalhes do caso. “Infelizmente, por conta de discordâncias em uma atitude impulsiva, ele se afastou e, com isso, lacrou o imóvel, instalou câmeras de segurança e colocou pessoas para impedir meu acesso, bem como o de qualquer pessoa ligada a mim”, disse ela na época.

“Quero deixar claro que, talvez, as pessoas tenham pensado que, doando bens materiais, teria algum tipo de controle sobre mim. Mas meus princípios e valores, que são baseados em Cristo e Sua Palavra, não estão à venda. Não vendo minha fé, minha integridade, nem permito que qualquer doação ou presente me desvie dos propósitos de Deus para minha vida e para a obra Dele”, completou.

Emancipação de menores

Hytalo também participou da emancipação de duas jovens que fazem parte de sua turma de personagens. O famoso compartilhou registros da ida de Kamylinha e Danny Moraes até o cartório, onde foram emancipadas pelas mães aos 16 anos.

A emancipação permite que os jovens tenham os mesmos direitos de pessoas maiores de idade, sem precisar da autorização prévia dos pais para algumas atividades como viagens e compras de imóveis.

Contudo, segundo a Constituição Federal, alguns direitos só são liberados quando o jovem atinge a maioridade. São eles: responder legalmente pelos crimes, ingerir bebidas alcoólicas e emitir a carteira de motorista para dirigir veículos como carros e motos.

Gravidez de “filha” menor de idade

Uma das polêmicas mais recentes envolvendo Hytalo Santos foi o anúncio da gravidez de Kamylinha, de 17 anos, que se envolveu amorosamente com o irmão mais novo dele, Hyago Santos.

O paraibano fez um post em seu perfil do Instagram exibindo a reação das mães dos jovens ao descobrirem a notícia. A filmagem acabou viralizando na web e rendeu uma série de críticas, em que algumas pessoas acusaram Hytalo de romantizar a gravidez na adolescência, tema polêmico nas redes sociais.

Entretanto, Hytalo anunciou que Kamylla perdeu o bebê dias depois do anúncio, revelando que toda a família estava de coração partido com o ocorrido. “Hoje é o momento mais difícil que eu já vivi na minha casa. Estou agorinha nesse momento sentado de frente pra minha filha de criação e meu irmão biológico, tendo que ser força e passar força sem ter força”, disse ele.

“Deus irá prover força e sabedoria. Nesse momento, com esse vídeo, eu espero que deixem minha filha em paz. Eu peço respeito! Esse vídeo não é um registro agradável, mas espero que seja o suficiente pra entender que não se brinca com uma vida. E só quem vive é já viveu sabe o que eu falando nesse texto. Paz pra minha Kamyla, respeito pela minha filha”, completou.