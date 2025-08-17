POLÍCIA
Jovem confessa matar namorado após briga por celular na Bahia
Vítima teria se negado mostrar aplicativo de mensagens
Por Redação
Uma jovem de 20 anos foi detida após admitir ter matado o namorado a facadas, na noite de sábado, 16, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Conforme a Polícia Militar, ela relatou que o crime ocorreu depois de o companheiro se recusar a permitir o acesso ao aplicativo de mensagens em seu celular.
O caso foi registrado na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. A vítima, identificada como Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda segundo a PM, a suspeita, Cleidiane Alves Ferreira, foi localizada na residência de familiares, na Avenida Pompílio Mendes, no bairro Santa Helena. As informações foram publicadas pelo G1.
A jovem foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.
