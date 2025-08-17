Jovem confessa matar namorado após briga por celular na Bahia

Jovem matou namorado a facadas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 20 anos foi detida após admitir ter matado o namorado a facadas, na noite de sábado, 16, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Conforme a Polícia Militar, ela relatou que o crime ocorreu depois de o companheiro se recusar a permitir o acesso ao aplicativo de mensagens em seu celular.

O caso foi registrado na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. A vítima, identificada como Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, a suspeita, Cleidiane Alves Ferreira, foi localizada na residência de familiares, na Avenida Pompílio Mendes, no bairro Santa Helena. As informações foram publicadas pelo G1.

A jovem foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.