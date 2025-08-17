FIM DA LINHA
Jerônimo cancela concessão de aeroportos da Bahia após falhas graves
Saiba quais serão os próximos passos do governo baiano depois do rompimento contratual
Por Gabriela Araújo
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) cancelou contrato com a concessionária São Francisco Administração Aeroportuária, responsável por administrar os aeroportos de Teixeira de Freitas e Caravelas, ambas no extremo-sul baiano, por inadimplência contratual.
Nesse sentido, o chefe do Executivo estadual decretou a caducidade do contrato com a empresa, isto é, perda de validade da concessão aeroportuária.
O decreto autorizado pelo petista foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), publicado no último sábado, 16, sob a justificativa de incapacidade de gestão e o descumprimento legal das obrigações previstas em contrato, culminando no risco à segurança dos passageiros do terminal.
“Considerando que os inadimplementos acima delineados evidenciam distintas formas de inexecução contratual em que incorreu a Concessionária e que, por sua gravidade, em razão do modo como expuseram a integridade física e a vida dos usuários do serviço concedido, tanto quanto o próprio patrimônio público”, diz um trecho do DOE.
A gestão chegou a notificar a empresa para apresentar justificativas legais sobre os problemas detectados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), o que não foi feito, segundo descreve o documento.
Principais pontos para entender o fim da concessão
- Inadimplência e inexecução contratual: a empresa não cumpriu as obrigações do contrato. Os problemas foram considerados graves o suficiente para justificar o cancelamento.
- Risco à segurança: falha na prestação do serviço colocou em risco a vida e a integridade física dos usuários. Também causou danos ao patrimônio público.
- Incapacidade de gestão: os problemas mostram que a empresa tem uma "visível incapacidade para a gestão", isto é, não tem mais condições de administrar o serviço de forma adequada.
- Rompimento: a decisão de cancelar o contrato foi baseada em uma portaria anterior da AGERBA, publicada em setembro de 2022, que já havia investigado e denunciado os descumprimentos.
Próximo passo
Com a saída da empresa, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) ficará responsável por contratar um novo empreendimento para administrar o terminal dos dois municípios.
Para dar celeridade ao caso e evitar a interrupção do serviço nos locais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a contratação direta emergencial de empresa especializada para operar os aeroportos.
Programa de estímulo a voos regionais
A Bahia vem retomando aos poucos o protagonismo na malha aérea após a escassez de voos sofrida causada pela crise sanitária da Covid-19. Em meio a ampliação da rota internacional, o estado se dedicará a abranger os voos regionais.
A novidade foi anunciada no dia 8 de julho pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar. Aos jornalistas, o gestor afirmou que o governador encomendou um estudo em três secretarias para criar um programa para incentivar e melhorar a conectividade aérea.
