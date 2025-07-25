Aeroporto de Barreiras: Jerônimo detalha megainvestimento

Governador no aeroporto de Barreiras com comitiva - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou nesta sexta-feira, 25, as obras de ampliação e requalificação do Aeroporto de Barreiras, localizada no oeste baiano, que vem sendo projetado para impulsionar o desenvolvimento econômico do local.

Seguindo essa linha, o chefe do Executivo estadual explicou a importância da expansão do equipamento aéreo para a cidade.

“Além do transporte de pessoas, de passageiros, teremos aqui um aeroporto muito importante para exportação. Por exemplo, o cacau — não tenho dúvidas de que este aeroporto será fundamental. Além dele, temos também os aeródromos, que são aeroportos menores, como o de Santa Rita de Cássia", disse Jerônimo.

E completou: "Estamos abrindo a possibilidade de garantir que, por ser uma região com uma geografia muito ampla, tenhamos condições de atender diferentes demandas: transporte de pacientes, turismo, negócios. Este aeroporto, com fé em Deus, estará pronto até meados do ano que vem. Vamos voltar aqui para entregá-lo completamente finalizado”.

O governo da Bahia vem tentando retomar o protagonismo no que se refere às malhas aéreas, e estuda a criação de um programa de estímulo para voos regionais a fim de atrair mais investimento ao estado, como já adiantou o Portal A TARDE.

Obras de ampliação da pista

Segundo o governador Jerônimo, as obras de ampliação da pista do aeroporto Dom Ricardo Weberberger serão iniciadas no mês de agosto. A intervenção conta com investimento estadual de R$ 63,43 milhões.

“Hoje, nós estamos aqui na visita de inspeção, a empresa já instalada, já montando o canteiro, para que no dia 5 [de agosto] já comece propriamente a obra de ampliação da pista. Com a ampliação, nós vamos chegar a ter uma pista acessível para o pouso de boeing. Hoje, só pousa aqui modelos ATR, com 70 passageiros. Depois de ampliada vai pousar boeing com 200 passageiros”, disse o petista.

Principais intervenções

Construção de um novo Terminal de Passageiros;

A pista de pouso e decolagem (PPD), que passará de 1.600 m para 1.950 m de comprimento por 30 m de largura;

Reforma e adequação da taxiway;

Construção de um novo pátio de aeronaves;

Implantação de sistemas de drenagem;

Implantação de balizamento noturno;

Auxílios à navegação.

Essa etapa conta com investimento de R$ 44 milhões, provenientes do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e será executada pelo Consórcio Aeroporto de Barreiras Pórtico.

Programa de estímulo a voos regionais

A Bahia vem retomando aos poucos o protagonismo na malha aérea após a escassez de voos sofrida causada pela crise sanitária da Covid-19. Em meio a ampliação da rota internacional, o estado se dedicará a abranger os voos regionais.

A novidade foi anunciada no dia 8 deste mês pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar. Aos jornalistas, o gestor afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) encomendou um estudo em três secretarias para criar um programa para incentivar e melhorar a conectividade aérea.

“Sabendo da importância dessa conectividade no desenvolvimento do turismo interno do estado, o governador Jerônimo Rodrigues encomendou à secretária do Turismo, à secretaria da Fazenda e à secretaria da Infraestrutura, um estudo para implementarmos um programa de estímulo à conectividade área regional”

Em conversa com o Portal A TARDE, o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, contou que a proposta segue em fase de negociação com as companhias aéreas antes de ser enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Entre os temas em discussão estão o incentivo fiscal às viações.