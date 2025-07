Barreiras ganha apoio do Estado para novo Parque de Exposições Multiuso

Secretário Pablo Barrozo ao lado de lideranças locais e representantes do agronegócio de Barreiras - Foto: Divulgação

A população de Barreiras, no oeste do estado, mira sua atenção para o projeto para um novo Parque de Exposições Multiuso voltado ao fortalecimento da setor agropecuário, da economia e estímulo ao lazer e cultura na cidade.

Grande desejo da população, o projeto ganhou o apoio da Seagri (Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado), após o secretário Pablo Barrozo se reunir com o presidente da Associação Baiana da Pecuária (Acrioeste), representantes da prefeitura e lideranças locais, para reforçar o compromisso do Governo do Estado com a iniciativa.

Durante o encontro, foram debatidos os principais pontos a serem contemplados para viabilizar o projeto, bem como definido um cronograma para as próximas fases.

“O governador Jerônimo Rodrigues já sinalizou o compromisso com esse projeto, agora vamos trabalhar em parceria com as instituições da agropecuária, prefeitura e entidades da sociedade para tirar esse projeto do papel o quanto antes", destacou o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo.

O secretário pontuou ainda que o projeto, para além de um espaço físico, será um centro de geração de negócios, pesquisa e inovação em uma região com um potencial econômico imenso como o oeste baiano.

“Conversamos sobre essa perspectiva de um centro de integração entre exposição, serviços, pesquisa e tecnologia, criando um espaço dinâmico que também seja confortável e atrativo para que as famílias, de Barreiras e de toda região Oeste, se encontrem, tenham momentos de lazer, cultura e conhecimento”.

Presidente da Acrioeste, Gill Arêas Machado reforçou o entusiasmo do setor com a iniciativa e ressaltou a parceria com a Seagri como um potencial transformador para toda a cadeia produtiva.

"Estamos animados com a possibilidade de trabalharmos juntos, unindo forças com a Seagri para fazer acontecer esse sonho. Trabalhamos para um conceito multiuso de Parque, que incorpore uma agenda anual e atenda todos os públicos, como eventos festivos, exposições, instalações de ensino e pesquisa, a realização de cursos, espaço gastronômico, que gere oportunidades e muito mais”, explicou o presidente da Acrioeste.