Seagri e Grupo A TARDE selam parceria estratégica para a Fenagro 2025

Secretário Pablo Barrozo, da Seagri, com João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE e Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do grupo - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Com a aproximação da Feira Nacional da Agropecuária 2025 (Fenagro), marcada para 28 de novembro a 7 de dezembro em Salvador, a Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri) e o Grupo A TARDE — duas instituições com mais de cem anos de história — intensificam sua parceria. O objetivo é claro: realizar mais uma edição memorável e grandiosa de um dos maiores eventos do setor no Nordeste.

Em visita ao Grupo nesta quarta-feira, 9, o secretário Pablo Barrozo destacou a parceria com A TARDE para fortalecer os laços e garantir o sucesso do evento por mais um ano.

"Nós temos um potencial enorme de trazer as pessoas para perto, numa junção, na união das famílias, de Salvador e de toda a região metropolitana", afirmou o secretário Pablo Barrozo, ressaltando o caráter tradicional e agregador da Fenagro.

O Grupo A TARDE está totalmente empenhado, demonstrou essa vontade, esse desejo de fazer uma Fenagro cada vez melhor e a determinação do governador é que, enquanto Secretaria de Agricultura do Estado, a gente faça essa comunhão, esse trabalho em conjunto com A TARDE para que nós possamos realmente mostrar para toda a Bahia, até para o Brasil, como é que nós podemos aqui na capital fazer uma feira onde se valorize o produto, o homem e a mulher do campo, o que é desenvolvido aqui na Bahia, as relações Pablo Barrozo - secretário de Agricultura do Estado

Barrozo e André Cavalcanti, diretor-geral da Seagri, foram recebidos pelo presidente João de Mello Leitão e pelos diretores de Relações Institucionais, Luciano Neves, da Rádio A TARDE FM e coordenador da Fenagro, Eduardo Dute, além da diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois, e do Head de Conteúdo, Rafael Sena.

Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais, João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE; Pablo Barrozo, Seagri; André Cavacalnti, Seagri; Eduardo Dute, diretor da Rádio A TARDE FM | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Para Barrozo, a essência da Fenagro reside nas relações interpessoais, no encontro de famílias e na troca de experiências. "Esse é um momento importantíssimo. E a feira, o mais importante dela, é a relação entre as famílias, o encontro de famílias, a troca de experiências", destacou.

A feira será uma vitrine para as diversas cadeias produtivas do estado, desde a pecuária e a pesca até a citricultura e a agricultura em geral. "Tenho certeza que vai ser um sucesso, sempre foi", assegurou.

Abraçando a Bahia: Diversidade e Pertencimento na Fenagro 2025

A edição de 2025 da Fenagro, de acordo com o titular da Seagri, tem como ambicioso objetivo abraçar toda a diversidade produtiva da Bahia, conectando grandes e pequenos produtores em um só espaço.

"Nós iremos, e estamos na construção desse projeto, abraçar a Bahia toda", revelou o secretário. Isso significa trazer para a capital o que cada região do estado tem de melhor em pecuária e agricultura, explorando a riqueza dos seus biomas e as inúmeras culturas desenvolvidas.

"Essa diversidade é a cara do nosso estado e a gente vai trazer a cultura do Norte, do Sul, da Chapada, do Extremo Sul, a região do Baixo Sul ali, que tem uma cultura bem local, com bioma de Mata Atlântica", explicou Barrozo. A intenção é que a Fenagro seja também uma plataforma educativa, capaz de inspirar novas gerações.

A Fenagro pode ser muito educativa. Muitos desses criadores e desses agricultores, quando criança, eles se apaixonaram pela cultura, pela forma de vida e a criança quando vai lá e conhece isso, a pessoa que está em formação, ela pode se apaixonar, pode realmente criar uma afinidade maior Pablo Barrozo - secretário de Agricultura do Estado

Muito mais que um viés econômico

Ainda conforme Barrozo, a Fenagro transcende o viés puramente econômico. Ela se conecta à cultura baiana, que possui um "potencial econômico enorme". O secretário expressou grande otimismo em relação ao crescimento do setor nos próximos anos, com a expectativa de multiplicar a produtividade agrícola e valorizar o rebanho.

Um ponto de destaque é a recente conquista do selo de zona livre de febre aftosa sem vacinação para o Brasil, um avanço que impulsiona a pecuária baiana. "Na Bahia, a gente está trabalhando o próximo passo que é rastreabilidade dos rebanhos para que nós possamos negociar a nossa carne com responsabilidade, mostrando que a Bahia respeita às condições relacionadas ao meio ambiente, que a gente produz uma carne de qualidade e que a gente pode exportar essa carne com valor agregado", afirmou Barrozo.

Segundo ele, a medida beneficiará tanto grandes pecuaristas quanto pequenos criadores, valorizando a carne para todos.

"Nesse sentido, somos bem otimistas. Nós temos um longo caminho a percorrer para qualificar toda essa cadeia, mas é algo totalmente palpável, sobretudo no momento em que conseguimos esse selo da Organização Mundial de Saúde Animal", concluiu o secretário, convidando todos os baianos a fazerem parte da experiência de pertencimento à cultura do campo na Fenagro 2025.