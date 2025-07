Seagri avança com projeto de rastreabilidade bovina na Bahia

- Foto: Divulgação

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 7, representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) estiveram com dirigentes da Associação Baiana de Pecuária (Acrioeste) para debater o fortalecimento do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos na Bahia. O encontro resultou na proposta de formar uma comissão técnica multidisciplinar para monitorar o projeto piloto que está sendo desenvolvido pela Seagri junto com a Adab.

O objetivo é modernizar a pecuária bovina e bubalinocultura, implementando mais tecnologia, segurança e sustentabilidade no setor agropecuário estadual. A ação segue as diretrizes do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos do Mapa, que estabelece a obrigatoriedade da identificação individual do rebanho nacional até 2032.

"Este encontro marca um avanço estratégico para o projeto de rastreabilidade. Como já conquistamos o reconhecimento de Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, agora avançamos em direção à excelência sanitária e produtiva. Nosso objetivo é posicionar a Bahia como estado de referência em identificação individual animal no Brasil", afirmou o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo.

Para o presidente da Acrioeste, Gill Machado, o diálogo com o governo é essencial para consolidar iniciativas que atendam às demandas do setor.

“A aproximação com a Seagri é um passo importante para impulsionar projetos que contribuam com o desenvolvimento da pecuária baiana. O setor está cada vez mais consciente da importância da identificação individual para alcançar no futuro a rastreabilidade, e o apoio técnico é fundamental para avançarmos”, afirmou.

Participaram também do encontro o superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da Seagri, Adriano Bouzas; o diretor de Defesa Sanitária Animal da Adab, Carlos Augusto; o vice-presidente da Acrioeste, Stefan Zembrod; o gerente de Sustentabilidade da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Eneas Porto; além de técnicos e especialistas das instituições envolvidas.