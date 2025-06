Seagri articula ampliar crédito e fim de restrições para cultivo de cana

- Foto: Divulgação

O secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Pablo Barrozo, esteve em Brasília na última terça, 27, para discutir uma agenda estratégica voltada ao fortalecimento do setor sucroenergético na Bahia,

O representante do governo baiano foi recebido pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que ouviu a solicitação para a inclusão de municípios baianos no Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar e no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), o que ampliaria a segurança jurídica e financeira dos produtores e das instituições de crédito, destravar investimentos e impulsionar a cadeia produtiva.

Em abril deste ano, após decisão da Justiça Federal, foi implantado o Decreto Federal nº 10.084/2019, que revogou a norma anterior que impunha restrições ao crédito público para o cultivo de cana-de-açúcar em áreas fora do zoneamento oficial.

“O ministro e sua equipe demonstraram um compromisso genuíno com o desenvolvimento da agricultura baiana. Com esse apoio, daremos um passo importante para destravar investimentos e dinamizar a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, além de outras iniciativas voltadas aos produtores rurais do nosso estado”, afirmou o secretário Pablo Barrozo.

Barrozo destacou ainda que a Seagri continuará atuando para garantir o acesso pleno da Bahia às políticas de crédito rural, incentivando a produção de cana, açúcar e biocombustíveis. “Isso nos aproxima da autossuficiência em etanol e fortalece nossa matriz energética limpa”, reforçou.

Durante a audiência, também foram debatidas parcerias voltadas à ampliação da produção agropecuária no estado, com destaque para ações sustentáveis na região do Matopiba e iniciativas como o Plano ABC+ (Agricultura de Baixo Carbono), o MAPA Conecta, o Promaq (voltado à aquisição e doação de máquinas e equipamentos agrícolas) e o Programa Nacional de Estradas Vicinais (PRONER).

Zoneamento Agroecológico

O Zoneamento Agroecológico é uma ferramenta técnica que identifica as áreas mais apropriadas ao cultivo de determinada cultura, considerando fatores como clima, tipo de solo, relevo e disponibilidade hídrica. Ele serve como base para a formulação de políticas públicas e concessão de crédito rural, promovendo uma produção mais eficiente e ambientalmente sustentável.

Já o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), desenvolvido pelo Ministério da Agricultura em parceria com instituições como a Embrapa, orienta os produtores sobre os períodos mais adequados para o plantio, com base em análises de risco climático. Sua adoção reduz perdas por eventos extremos e é um dos requisitos obrigatórios para o acesso a crédito rural e ao seguro agrícola.