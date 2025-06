Agricultores de Maiquinique recebem tanques de resfriadores de leite

O resfriamento do leite reduz de custos com produção - Foto: Divulgação | Ascom GovBA

Ao menos três tanques resfriadores de leite foram dados a agricultores das comunidades de Água Bela e Cana Brava, zonas rurais de Maiquinique pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) na sexta-feira, 23.

O objetivo é intensificar o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no Sudoeste, por meio de uma série de investimentos anunciados pelo governador Jerônimo Rodrigues que contemplou ainda equipamentos para a área da saúde, obras de infraestrutura e licitação para a construção de unidades habitacionais.

Para o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, a entrega marca a importância dos equipamentos para o aumento da produção e alcance de novos mercados consumidores.

“Nosso objetivo é garantir que os pequenos produtores tenham acesso a tecnologias que melhorem a qualidade da produção e aumentem a competitividade no mercado. A entrega desses tanques era uma demanda da comunidade, que enfrentava dificuldades na conservação do leite in natura. Agora terão condições ideais de armazenamento, agregando maior valor ao produto e a possibilidade de conquistar novos mercados consumidores em toda a região”, explicou o secretário.

Fortalecimento da produção

Foram investidos um total de R$ 37.736,70 nos três equipamentos com capacidade para mil litros cada. O resfriamento do leite traz benefícios como a redução de custos com produção (energia e transporte), poder de negociação entre produtores e laticínio, entre outros.

Para o morador local e presidente Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Água Bela e Cana Brava, Moisés Bastos, a chegada dos tanques representa um avanço histórico para a comunidade.

“Agradecer ao Governo, pois agora temos esses tanques, que vão aumentar a nossa produção e dar mais qualidade ao leite e o principal é que vamos conseguir vender diretamente para os laticínios, sem precisar dos atravessadores. Isso vai trazer mais ganho no litro vendido e melhorar as condições das famílias aqui da comunidade que tanto sonharam com esses tanques”, afirmou.

Com aproximadamente nove mil habitantes, Maiquinique tem como principal base econômica a pecuária, a agricultura familiar e de subsistência, a indústria de calçados e um polo de extração de minério.