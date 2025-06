Mais de 1 mil imóveis vão a leilão com desconto de até R$ 96%

Há oportunidades para a Bahia - Foto: Foto: Uiler Costa

A Zuk, empresa de leilões de imóveis no Brasil, está realizando um leilão com mais de 1.025 imóveis em maio, com descontos que podem chegar a 96%. Há imóveis para todos os perfis de compradores, com lotes residenciais, comerciais e até áreas rurais em todos os estados do país.

Além de oportunidade de pagamento à vista, à vista com desconto ou parcelado e financiado em até 420 vezes. Ademais, há unidades abertas para propostas e cotas de consórcio.

A vantagem do consórcio, por exemplo, é que nele o comprador pode adquirir a cota pagando um valor menor do que o investido pelo proprietário anterior, assumindo apenas as parcelas restantes. As vendas ocorrem de modo totalmente online, por meio da plataforma intuitiva da companhia.

Oportunidades

Os leilões de maio da Zuk estão repletos de oportunidades para todos os compradores que buscam imóveis com descontos especiais. Entre os destaques do mês, estão: Santander, Itaú Unibanco e para fechar o Bradesco (29/05).

As oportunidades podem ser encontradas nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Valores impressionam

Os valores variam de R$ 2 mil para uma sala comercial no Edifício Danilo Soares da Silva, no Centro do Rio de Janeiro (RJ), com 35 metros quadrados, até R$ 15 milhões para um prédio comercial/residencial no Condomínio Single Life Residence, no bairro Monção, Taubaté (SP), com 9 mil metros quadrados. O imóvel com maior desconto (96% off) é um prédio comercial de R$ 29 mil, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo (RJ), com 27,69 metros quadrados.

Os imóveis são leiloados em parceria com grandes empresas e instituições financeiras, como Bradesco, Santander, Itaú Unibanco, Inter, Pan, Sicoob, Creditas, C6, Bari, além de leilões judiciais e empresas.