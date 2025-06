'Café fake' é considerado impróprio para consumo pelo governo

Marcas conhecidas como 'café fake' são consideradas impróprias para consumo em lista do governo; veja quais - Foto: Reprodução

O Ministério da Agricultura anunciou nesta sexta-feira, 23, que três marcas de "pó para preparo de bebida sabor café", popularmente chamados de "café fake", foram consideradas inadequadas para o consumo humano, são elas:

Melissa;

Pingo Preto;

Oficial.

Segundo o órgão, apesar de não se tratar de café tradicional, esses produtos podem confundir os consumidores, já que suas embalagens imitam marcas conhecidas. A indicação de que se trata de um "pó para preparo de bebida sabor café" aparece em letras pequenas, geralmente na parte inferior da embalagem. Além disso, o preço mais baixo também pode induzir ao erro.

Esses produtos já haviam sido apreendidos em fevereiro, quando o governo informou que os ingredientes encontrados nas análises impediam que eles fossem classificados como alimentos. Na ocasião, os nomes das marcas ainda não haviam sido divulgados.

De acordo com Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), os produtos analisados não continham café e eram compostos por resíduos agrícolas, descritos como "lixo da lavoura".

As análises laboratoriais constataram a presença de:

Matérias estranhas : incluem pedras, areia e sementes de plantas invasoras;

Impurezas : como galhos, folhas e cascas, em níveis superiores ao permitido pela legislação, que estabelece um limite máximo de 1%.

Além disso, os três lotes apresentaram teores de micotoxinas acima do limite legal, o que agrava ainda mais o risco à saúde.

O que as empresas dizem?

A empresa responsável pela marca Melissa declarou que o produto "não é vendido nem rotulado como 'café torrado e moído'" e utiliza uma formulação alternativa, conforme permitido por lei, que não é composta exclusivamente por grãos de café. Já as empresas das marcas Oficial e Pingo Preto ainda não se manifestaram.

Orientações aos consumidores

O Ministério da Agricultura recomenda que qualquer pessoa que tenha adquirido os produtos identificados interrompa o consumo imediatamente. Com base no Código de Defesa do Consumidor, é possível solicitar a substituição do produto.

Caso esses produtos ainda estejam sendo vendidos, a população é orientada a registrar a denúncia informando o nome e o endereço do estabelecimento por meio do canal oficial Fala.BR.