Inovação agropecuária: Bahia investe cerca de R$ 10 milhões em projeto

Revitalização do centro foi um dos tópicos abordados no encontro - Foto: Divulgação

Um encontro entre o Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (Cetab) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), apresentou os resultados do projeto de modernização e aquisição de equipamentos de última geração para inovação tecnológica e pesquisa agropecuária.

O convênio entre a Seagri e o Governo Federal, já investiu cerca de R$ 10 milhões na revitalização do Centro Tecnológico. Durante a agenda, o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo reafirmou o compromisso do Governo da Bahia em fortalecer parcerias estratégicas com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

"A agricultura baiana vive um novo momento de transformação, impulsionado pelo avanço da ciência e da tecnologia no campo, esta reunião é o caminho para estreitar as parcerias com os diversos órgãos do Governo Federal. Estamos certos de que, com diálogo, cooperação e investimentos, construiremos uma agricultura cada vez mais forte e preparada para os desafios do futuro", ressaltou o secretário.

Na visita, o coordenador-geral de Tecnologias Digitais do MCTI, Guilherme Correa, vistoriou os equipamentos adquiridos com recursos do convênio e conheceu o trabalho realizado pelo corpo técnico do Cetab.

Cenário baiano em destaque nacional

“Estou surpreso porque eu não imaginava que o centro tivesse uma diversidade tão grande de laboratórios, de profissionais e que ele prestasse esse tipo de serviço, não só para pesquisa, como também diretamente para os produtores. O trabalho realizado pela Bahia, com a aplicação eficiente dos recursos, coloca o estado em destaque no cenário nacional”, pontuou.

Revitalização do centro

Com a revitalização, o Centro passou a contar com oito laboratórios individualizados que prestam serviços nas áreas de sanidade vegetal (fitopatologia e entomologia), biologia molecular, fertilidade do solo, qualidade da água para irrigação, qualidade das sementes, de alimentos e bebidas, além da classificação de produtos de origem vegetal, para a qual o Laboratório de Classificação de Produtos de Origem Vegetal é credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O coordenador do Cetab, Paulo Mesquita, destacou que a visita do MCTI é uma etapa prevista no cronograma do convênio, com foco na validação dos resultados.

“Estamos na fase final deste convênio, uma parceria que foi essencial para que conseguíssemos alcançar um patamar de referência nas pesquisas e serviços prestados à sociedade, principalmente, aos produtores rurais”, explicou.

“Essa visita do MCTI demonstra a seriedade e compromisso de toda a equipe do Cetab nesse processo de evolução, com melhorias estruturais e operacionais efetivas, que tem beneficiado diretamente o setor agropecuário do estado”, concluiu.

As iniciativas integram o Programa de Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável no Agronegócio e foram responsáveis pela aquisição de novos equipamentos, além da reestruturação de setores voltados à pesquisa e à inovação tecnológica.

De acordo com o pesquisador do Cetab, Frederico Rodrigues, que também acompanhou a visita, outro importante avanço foi a implantação do Laboratório de Análises de Resíduos de Agrotóxicos, que se encontra na etapa de validação dos métodos analíticos para o monitoramento de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, dando subsídios às questões relacionadas às barreiras alfandegárias, fitossanitárias, bem como à saúde pública e meio ambiente.