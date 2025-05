Setur promove a Bahia na maior feira latina de turismo de luxo

Setur representou a Bahia na ILTM Latin America, maior feira de turismo de luxo da América Latina - Foto: Divulgação

Com números que motivam operadores e agentes de viagens, o turismo de luxo segue em rota de crescimento no mundo. Segundo dados do mercado, as vendas do segmento aumentaram 25% em 2024, o que representa um incremento acumulado de 239%, em relação ao período pré-pandemia.

No Brasil, os viajantes que se encaixam nesse perfil têm renda mensal média entre R$ 30 mil e R$ 50 mil e costumam fazer até cinco viagens nacionais e três internacionais, por ano.

Para ampliar a participação do estado no mercado de luxo, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) atuou na ILTM Latin America, a maior feira do segmento da região. O evento foi realizado, de 5 a 8 de maio, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, com a presença de 470 expositores, representando 56 países, e 24 mil reuniões de negócios pré-agendadas.

A Setur-BA apresentou a profissionais do turismo o potencial da Bahia para receber os visitantes que buscam experiências luxuosas, com destaque para a rede hoteleira que reúne grandes bandeiras internacionais, como Fasano, Iberostar, Vila Galé, Grand Palladium e Accor, e cruzeiros marítimos que oferecem sofisticação.

As premiações de equipamentos baianos dos segmentos gastronômico e de hospedagem também integraram a ação promocional, além de receptivo qualificado e conectividade aérea com todas as regiões do Brasil, Europa (Lisboa, Madri e Paris) e América do Sul (Buenos Aires, Montevidéu e Santiago).

“A Bahia não poderia ficar de fora desse momento em que o turismo de luxo está em expansão, o que significa a injeção de mais recursos nos destinos, refletindo na abertura de novos postos de trabalho. Zonas turísticas baianas oferecem serviços e experiências que despertaram o interesse na feira. Dando continuidade ao trabalho, em junho, o estado vai receber operadores e agentes de viagens franceses, especializados nesse mercado tão cobiçado”, relatou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho.