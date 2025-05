Bahia oferece dezenas ou centenas de locais para se visitar como destino turístico - Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira, 8 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Turismo, data criada com a finalidade de promover e homenagear a prática do turismo entre os brasileiros, conscientizando a população sobre as diversas belezas naturais e culturais. Nesse sentido, listamos cinco paraísos na Bahia que estão fora do roteiro turístico tradicional e oferecem variadas atrações.

Locais para conhecer na Bahia

Rica em cultura, lindas paisagens, praias em um litoral espetacular, a Bahia oferece dezenas ou centenas de locais para se visitar como destino turístico. Mas além dos mais famosos, como Salvador, Morro de São Paulo, Boipeba, Itacaré e Chapada Diamantina, não faltam paraísos no estado, mesmo que menos famosos.

Sem mais delongas, o Portal A TARDE te mostra abaixo cinco paraísos escondidos da Bahia que você precisa conhecer um dia.

1. Diogo (Linha Verde)

A Praia de Santo Antônio do Diogo (ou Praia do Diogo), no Litoral Norte da Bahia (Linha Verde), é conhecida por seu mar de águas cristalinas e tons esverdeados, com dunas e falésias ao longo da costa. A praia é mais afastada da estrutura turística de Imbassaí, mas conta com estrutura de restaurantes e barracas.

Como chegar: A distância aproximada de Salvador para Diogo é 102 km, e demora aproximadamente 1h35 para chegar no local. Em seguida, o acesso é por uma estrada de barro e um caminho entre as dunas.

2. Ponta do Corumbau (Prado)

Localizada em Corumbau, no distrito de Prado, a Ponta do Corumbau é uma das regiões mais isoladas no Litoral Sul da Bahia (Costa do Descobrimento). Este é um dos paraísos escondidos da Bahia que se destaca como destino ideal para quem busca descanso total em local com pouca gente. A Ponta do Corumbau ocupa apenas um pedacinho da longa faixa de areia que forma a Praia do Corumbau, que conta com 15 km de areia fina e mar calmo.

Como chegar: Corumbau está localizada na Costa do Descobrimento, a 224 km de Porto Seguro, cidade do sul da Bahia que conta com aeroporto e também é um ótimo destino turístico, 57 km de Cumuruxatiba, 93 km de Prado, e menos de 12 km de Caraíva (por um caminho de areia feito por buggys).

3. Praia de Guaiú (Santo André)

Ainda na Costa do Descobrimento, a Praia de Guaiú fica no distrito de Santa André, na cidade de Santa Cruz Cabrália. Esse é um passeio ideal para quem ama a natureza e tem como diferencial as piscinas naturais de água doce rodeadas por areias brancas e próprias para o banho.

Como chegar: Para chegar à vila de Santo André, o aeroporto mais próximo é o de Porto Seguro, que recebe voos diretos de várias capitais brasileiras, como Salvador. Do aeroporto até Santo André são cerca de 30 km, incluindo uma travessia de balsa sobre o rio João de Tiba, em Santa Cruz Cabrália. É possível fazer esse trajeto por carro ou ônibus. A balsa de Cabrália para Santo André funciona 24h, com saídas frequentes durante o dia e horários fixos à noite. A travessia leva menos de 15 minutos. Também é possível ir pela BR-101.

4. Massarandupió (Praia nudista)

Destino que provoca bastante curiosidade, Massarandupió é oficialmente a única praia de naturismo da Bahia. A área destinada ao naturismo tem 2 km de extensão, embora os visitantes geralmente utilizem apenas 800 metros. Nas demais áreas, permanecer nu é considerado um ato obsceno, sujeito a detenção.

Como chegar: Para chegar a Massarandupió a partir do Aeroporto de Salvador, basta seguir pela BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde). Após a entrada de Porto de Sauípe, uma placa indicará o acesso a Massarandupió, por uma estrada de terra de cerca de 10 km. O trajeto completo de carro leva aproximadamente 1h35.

5. Arquipélago de Abrolhos (Sul da Bahia)

Composto por ilhas, pequenos recifes e bancos de areia, o Arquipélago de Abrolhos, localizado no sul do litoral da Bahia, é considerado um santuário marinho com incrível biodiversidade, sendo designado como Parque Nacional Marinho em 1983. Cinco ilhas principais formam Abrolhos: Santa Bárbara, Siriba, Redonda, Sueste e Guarita.

Já as principais praias são:

Praia da Barra Velha (Ilha de Santa Bárbara),

Praia da Comandatuba (Ilha de Comandatuba),

Praia da Siriba (Ilha de Siriba),

Praia do Encanto (Ilha de Santa Bárbara),

Praia do Sueste (Ilha de Santa Bárbara),

Praia da Ponta de Areia (Ilha de Santa Bárbara) e

Praia da Ilha Redonda.

Como chegar: A cidade de Caravelas, a 250 km de Porto Seguro, é o principal ponto de partida para quem deseja explorar o local. A partir do porto de Caravelas é possível fazer passeios de barco até o arquipélago, através de empresas locais que oferecem excursões diárias para Abrolhos. O aeroporto mais próximo de Caravelas é o de Porto Seguro (210 km).