É na Bahia! Conheça a primeira praia do Brasil e saiba como ir

Conheça a primeira praia do Brasil e saiba como ir Cenário que encantou Pedro Álvares Cabral tem beleza natural

Barra do Cahy está localizada no extremo sul do estado - Foto: Divulgação

Poucos sabem, mas a primeira praia do Brasil tem nome, localização e uma beleza natural de tirar o fôlego, e fica na Bahia. A Barra do Cahy, localizada no extremo sul do estado, é considerada o ponto exato onde a expedição de Pedro Álvares Cabral desembarcou pela primeira vez em 22 de abril de 1500. Além de sua importância histórica, o local encanta visitantes com falésias coloridas, mar tranquilo e natureza preservada. O cenário que encantou os portugueses há mais de 500 anos permanece praticamente intocado. Em sua famosa carta, Pero Vaz de Caminha descreveu com deslumbramento o novo território. Leia Também: 7 lugares com café da manhã e brunchs para levar sua mãe em Salvador Cinco lugares perto de Salvador que você pode conhecer em um dia Cinco lugares em Salvador para se exercitar ao ar livre; confira E quem visita a região hoje consegue vivenciar uma experiência muito próxima àquela vivida pelos europeus em sua chegada ao “Novo Mundo”. Onde fica a Barra do Cahy? A praia está localizada a cerca de 47 km ao norte da cidade de Prado, no sul da Bahia. Ela também está a apenas 15 km de Cumuruxatiba, um charmoso distrito conhecido por suas paisagens e tranquilidade Olhando do mar para a terra, é possível avistar o Monte Pascoal, que forma um dos marcos da visão que os portugueses tiveram ao chegar. Como chegar Para chegar à Barra do Cahy, o ideal é ir até Prado (BA) e seguir de carro por uma estrada de terra até Cumuruxatiba. De lá, é possível acessar a praia por trilhas, passeios de buggy ou até mesmo caminhadas. Há também passeios de barco que saem de Cumuru em direção à praia.

