Cinco lugares perto de Salvador que você pode conhecer em um dia

Cachoeira dos Índios, em Subaúma - Foto: Reprodução | Instagram

Seja para fugir da rotina, curtir um banho de mar ou se refrescar em uma cachoeira, Salvador está rodeada de destinos maravilhosos para um bate-volta. Em menos de duas horas de viagem, é possível explorar praias paradisíacas, ilhas tranquilas e quedas d’água em meio à natureza.

Confira cinco lugares perto da capital baiana que valem a visita

1. Cachoeira dos Índios

A Cachoeira dos Índios é um ótimo refúgio para quem busca contato com a natureza e banhos refrescantes. Formada pelo Rio Subaúma, é uma queda d’água de 5 metros, cercada de floresta tropical. No local funciona uma pequena e rústica estrutura de bar que oferece bebidas e refeições.

O que fazer por lá:

- Tomar banho na queda d'água e na piscina formada

- Fazer piqueniques nas áreas ao redor

- Levar família, grupo de amigos ou companheiro(a)

Como chegar:

A Cachoeira dos Índios fica na Linha Verde logo após a entrada de Subaúma, no km 104, a 15 km ao norte de Massarandupió. O acesso é fácil e sinalizado através de uma estrada de barro e cascalho (carros muito baixo terão mais dificuldade), e o local está aberto todos os dias, das 08h às 17h. Por se tratar de uma área protegida e de preservação, há uma taxa simbólica de entrada: Moto: R$ 20; Carro: R$ 35; Van: R$ 80; Pedestres: R$ 10.

2. Praia do Forte

Praia do Forte, em Mata de São João | Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

A Praia do Forte, localizada a 90 km de Salvador, em Mata de São João, é um dos destinos mais renomados da Bahia, famosa por sua beleza natural e pela excelência em preservação ambiental.

Com cerca de 12 km de extensão, a praia é dividida em várias enseadas menores, como a do Portinho e a do Papa-Gente, que formam piscinas naturais de águas cristalinas durante a maré baixa.

O que fazer por lá:

- Visitar o Projeto Tamar

- Mergulhar nas piscinas naturais na maré baixa

- Conhecer o Castelo Garcia d’Ávila, uma das primeiras fortificações do Brasil

- Passear pela vila com lojas de artesanato e restaurantes

Como chegar:

De carro, pela Estrada do Coco (BA-099), o trajeto dura cerca de 1h30. Há também vans e ônibus saindo da rodoviária de Salvador.

3. Guarajuba

Praia de Guarajuba, em Camaçari | Foto: Reprodução | Melhores Destinos

A Praia de Guarajuba, situada em Camaçari, a apenas 15 km da Praia do Forte, é um destino sofisticado e ideal para quem busca elegância e conforto em uma viagem praiana.

Com águas calmas e cristalinas, ideais para famílias com crianças, a praia encanta com sua extensa faixa de areia branquinha, rodeada por coqueirais e recifes de corais que formam piscinas naturais durante a maré baixa.

O que fazer por lá:

- Relaxar nas águas calmas protegidas por recifes

- Praticar stand up paddle ou snorkeling

- Aproveitar a orla com ciclovia e restaurantes de frutos do mar

Como chegar:

De carro, o acesso é pela Estrada do Coco (BA-099). Há também ônibus e vans regulares saindo de Salvador.

4. Ilha dos Frades

Praia de Nossa Senhora de Guadualupe, na Ilha dos Frades | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Com águas cristalinas e vegetação exuberante, a Ilha dos Frades é um dos segredos mais bem guardados da Baía de Todos-os-Santos. A ilha, que pertence a Salvador, tem praias praticamente intocadas e é ideal para quem busca sossego em meio à natureza.

Ao chegar à Ilha dos Frades, todos os visitantes devem pagar uma taxa de preservação no valor de R$ 25.

O que fazer por lá:

- Curtir as praias de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e Loreto

- Fazer trilhas ecológicas

- Visitar a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe

- Saborear frutos do mar frescos nos quiosques locais

Como chegar:

Barcos e escunas partem diariamente do Terminal Marítimo de Salvador (ao lado do Mercado Modelo). O trajeto dura cerca de 1h30.

5. Cachoeira do Urubu

Cachoeira do Urubu, em Santo Amaro | Foto: Reprodução

Mais uma opção para os amantes do ecoturismo, a Cachoeira do Urubu fica em Santo Amaro, no recôncavo Baiano, a cerca de 80 km da capital. O local é cercado por mata fechada e o acesso é feito por trilha, o que torna o passeio ainda mais interessante para quem curte aventura.

O que fazer por lá:

- Trilhar até a cachoeira (nível moderado)

- Tomar banho nas águas geladas e relaxar nas pedras

- Aproveitar o contato direto com a natureza

Como chegar:

De carro, o trajeto segue pela BR-324 até Santo Amaro. A trilha até a cachoeira começa após uma estrada vicinal. É ideal ir com guia local ou alguém que conheça a região.