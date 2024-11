Todo mundo nu! Tudo que você sempre quis saber sobre Massarandupió

- Foto: Divulgação

Oficialmente única praia de naturismo da Bahia, a bela Massarandupió desperta curiosidades e dúvidas por parte dos visitantes ou daqueles que planejam um dia conhecer o lugar. Nossa coluna visitou a famosa praia para tentar descobrir seus mistérios, encantos, permissões e proibições. Será que é mesmo obrigatório tirar a roupa? Tem uma parte que posso ficar vestido? Há alguma punição para quem não cumprir as regras? Para sanar essas dúvidas, preparamos um texto completo com as dicas de Massarandupió.

Primeiro, você precisa saber que no Brasil são apenas oito as praias regulamentadas para a prática do naturismo. Há regras para isso. Você não pode chegar em qualquer praia e achar que vai tirar a roupa sem infringir alguma lei ou norma de convivência. Para praticar o naturismo é preciso seguir as regras, por isso há lugares, como Massarandupió, onde a prática é permitida.

Embora a principal dúvida de quem tem curiosidade de conhecer essa praia seja sobre a obrigatoriedade ou não de ficar nu, outras perguntas aparecem na lista dos curiosos, como, por exemplo, se é proibido usar óculos escuros, se é possível ir sozinho e até mesmo se apenas é permitida a entrada de casais. Vamos às dicas!

Primeiramente, é importante entender que o naturismo é uma filosofia de vida fundamentada em princípios éticos que promovem um retorno à natureza como a forma ideal de viver. Isso envolve o contato com o ar livre, o consumo de alimentos naturais, a prática do nudismo, entre outras atividades.

| Foto: Divulgação

Como Chegar

Localizado a 93 km de Salvador, o município de Entre Rios é conhecido por suas praias deslumbrantes, como Porto de Sauípe, Subaúma e Massarandupió. Esta última é uma das oito praias no Brasil onde o naturismo é regulamentado. A área destinada ao naturismo tem 2 km de extensão, embora os visitantes geralmente utilizem apenas 800 metros.

Para chegar a Massarandupió a partir do Aeroporto de Salvador, basta seguir pela BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde). Após a entrada de Porto de Sauípe, uma placa indicará o acesso a Massarandupió, por uma estrada de terra de cerca de 10 km. O trajeto completo de carro leva aproximadamente 1h35.

A região é abençoada com paisagens naturais, como dunas, coqueirais, praias e um rio que corre à beira do mar. É permitido tomar banho em toda a área, mas o nudismo é regulamentado apenas na faixa específica de 2 km; nas demais áreas, permanecer nu é considerado um ato obsceno, sujeito a detenção.

| Foto: Divulgação

Estrutura para turistas

No caminho pela estrada de terra, você passará por uma tranquila vila com algumas casas, pousadas, mercadinhos e lojinhas de artesanato. Caso sua visita não seja apenas para passar o dia e deseje se hospedar no lugar, você pode consultar as opções disponíveis para hospedagem. Massarandupió conta com pousadas e hostels. A maioria utiliza a plataforma Booking para intermediação das reservas, então, caso seja do seu interesse, basta consultar a disponibilidade pelo site citado.

Para quem vai de carro, há estacionamento gratuito próximo aos coqueiros, a poucos metros da faixa de areia. Dali, são cerca de 20 minutos de caminhada até a área naturista, mas você também pode aproveitar a parte da praia onde o nudismo não é obrigatório. Para grupos em que apenas alguns são adeptos ao naturismo, existe uma área de transição onde o nudismo é opcional.

Em dias de alta temporada, como no verão e aos sábados, seguranças auxiliam no controle de visitantes. A prática do naturismo é permitida todos os dias do ano, em qualquer horário. Para preservar a privacidade dos frequentadores, a Prefeitura proibiu a construção de empreendimentos a menos de 300 metros da área naturista.

Algumas barracas de praia servem como ponto de apoio tanto na parte naturista quanto na área onde é permitido ficar vestido. A culinária da região é focada em frutos do mar, com opções como peixes, moquecas, caldos, bolinhos e outras especialidades.

| Foto: Divulgação

Regras para o naturismo

Além de Massarandupió, o Brasil possui outras sete praias onde o naturismo é regulamentado: Praia do Abricó e Praia Olho de Boi, ambas no Rio de Janeiro; Praia de Tambaba, na Paraíba; Praia da Galheta, Praia Pedras Altas e Praia do Pinho, em Santa Catarina; e Praia Barra Seca, no Espírito Santo.

Massarandupió foi declarada área naturista pelo Decreto Municipal nº 1.571 de 28 de julho de 1999, e a Lei nº 164/2018 define as normas de conduta para a prática de naturismo na Praia das Dunas, sob a administração da Associação Massarandupiana de Naturismo. Algumas regras são frequentemente mal compreendidas, como o uso de óculos escuros e a entrada desacompanhada, que são permitidos. Passantes podem caminhar pela faixa naturista de 2 km, desde que não permaneçam vestidos.

É recomendável que os visitantes usem uma toalha ou canga ao se sentar na areia ou em cadeiras. A entrada na praia é gratuita, embora a Associação possa futuramente cobrar uma taxa opcional, permitida por lei. Quanto ao uso de celulares e câmeras, a Lei proíbe equipamentos que possam capturar imagens dos visitantes, exceto com o consentimento das pessoas fotografadas, para garantir privacidade.

A conduta na área naturista é regulamentada para manter um ambiente respeitoso. É proibido comportamento sexual ostensivo, fazer propostas de cunho sexual e usar veículos motorizados na praia. Respeitar a preservação ambiental é essencial, assim como manter o volume de aparelhos sonoros baixo e utilizar locais adequados para necessidades fisiológicas. Além disso, estar parcialmente ou totalmente vestido na área pode causar constrangimento aos frequentadores e é vetado.

A área naturista é aberta a todos os maiores de 18 anos ou menores acompanhados por responsáveis. Membros da Federação Internacional e da Federação Brasileira de Naturismo, além de policiais, seguranças, agentes de apoio e representantes oficiais do Estado ou da mídia em serviço autorizado, podem frequentar sem a obrigatoriedade de nudez.

O descumprimento das normas implica em expulsão imediata e pode levar a outras penalidades previstas na legislação. Essas leis atualizam e complementam o Decreto Municipal original, garantindo um ambiente seguro e respeitoso para todos os visitantes.