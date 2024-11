Conheça Porto de Sauípe, praia que atrai turistas no Litoral Norte

Porto de Sauípe - Foto: Arquivo Pessoal

Com a proximidade do Verão, o clima mais agradável faz com que baianos e turistas busquem opções para curtir as badaladas praias do extenso litoral baiano. Ostentando o título de maior litoral do Brasil, a Bahia tem opções para todos os gostos. Hoje, em nossa coluna issabordo, iniciamos uma série especial que vai trazer dicas de algumas das mais badaladas praias da nossa costa e outras que podem até não ser tão concorridas, mas despertam a curiosidade por suas belezas singulares.

A primeira praia da nossa série é Porto de Sauípe, que embora esteja colada com a famosa Costa do Sauípe, pertencem, inclusive, a municípios diferentes. Enquanto Porto é território de Entre Rios, a prima famosa pertence ao município de Mata de São João, o mesmo da Praia do Forte.

Porto de Sauípe está localizado a 86 quilômetros do Aeroporto de Salvador. O acesso é fácil, a comunidade é vibrante e o ponto alto está na Praia da Barra, onde o Rio o Rio Sauípe se encontra com o Oceano Atlântico, permitindo aos banhistas curtir um banho de rio próximo a diversas barracas. Ao final da tarde, por aqui, o pôr do sol é imperdível. Vamos às dicas!

| Foto: Arquivo Pessoal

Chegar a Porto de Sauípe é bastante simples. A localidade, situada no município de Entre Rios, fica a 86 quilômetros do Aeroporto de Salvador e tem acesso facilitado pela rodovia BA-099. Para chegar lá, basta seguir pela Estrada do Coco/Linha Verde, passando por Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João. Alguns quilômetros após Costa do Sauípe, você encontrará uma placa indicando a entrada para Porto de Sauípe. Vale lembrar que essa rodovia tem pedágio na altura de Abrantes.

Saindo do Aeroporto de Salvador, em condições normais de trânsito, o percurso até a praça central de Porto dura cerca de 1h20. A forma mais conveniente de viajar é utilizando um carro próprio ou alugado, mas também é possível optar por transporte coletivo, como ônibus ou vans. A empresa Atlântico oferece ônibus saindo da Rodoviária de Salvador, passando pela BA-099, com paradas em Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João. Outra opção é a van da Linha Branca.

| Foto: Arquivo Pessoal

Embora Porto de Sauípe não tenha a grande infraestrutura de destinos como Praia do Forte, o local oferece boas opções de hospedagem, como pousadas e villages que atendem bem às necessidades dos visitantes. Durante minha estadia, fiquei no Village Shallon, disponível no Booking, com diárias acessíveis em um duplex que acomoda até 7 pessoas. O espaço conta com cozinha, sala, dois banheiros, dois quartos, estacionamento privativo e uma piscina para os condôminos, e está localizado no caminho para a Praia da Barra, a mais famosa da região. Outra opção é se hospedar em uma das diversas pousadas da área, muitas das quais podem ser encontradas em sites como Booking e Hoteis.com, ou entrando em contato diretamente com a hospedaria.

Porto de Sauípe oferece uma boa variedade de bares e restaurantes, garantindo opções para almoçar, jantar ou curtir um happy hour. Uma das opções é o Búfalo Grill, conhecido pelas suas carnes, mas que também serve pratos para todos os gostos, como petiscos, pizzas e uma ampla variedade de bebidas, como cervejas, sucos, refrigerantes e drinks. Nos finais de semana, o local costuma oferecer música ao vivo. Também é possível comer bem nas barracas da Praia da Barra.

| Foto: Arquivo Pessoal

Sendo uma região litorânea, Porto de Sauípe é um verdadeiro convite para quem aprecia belas praias. Com longos trechos de areia praticamente deserta, é ideal para relaxar e se conectar com a natureza. A praia central, cercada por corais e com ondas constantes, atrai muitas pessoas que gostam de tomar sol e renovar o bronzeado.

Para quem procura um bom banho de mar, a Praia da Barra é a mais popular. Por lá, você pode escolher entre ficar nas barracas à beira-mar ou um pouco mais afastado, à margem do rio, que oferece um banho de água doce com temperatura agradável. O fim da tarde é o horário mais disputado, quando o sol se põe lindamente por trás das árvores do mangue.

Além das praias, Porto de Sauípe também conta com uma lagoa que atrai pela sua tranquilidade. Localizada dentro do Condomínio Águas de Sauípe, a lagoa tem acesso liberado para visitantes, desde que apresentem um documento oficial de identificação. Outra boa opção é aproveitar a proximidade para conhecer outras praias da região, como Massarandupió e Subaúma, ambas no mesmo município. Massarandupió é famosa por sua praia naturista, enquanto Subaúma tem características similares a Porto de Sauípe, com um ambiente tranquilo, porém com menos opções de hospedagem.