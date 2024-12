Vem Verão! Subaúma é um convite para quem busca dias de descanso

Erick caminha pelas areias da praia de Subaúma - Foto: Divulgação

Falta menos de um mês para a chegada do Verão. Nossa coluna issabordo continua a série sobre praias da Bahia para ajudar baianos e turistas a escolherem onde desejam curtir os ensolarados dias da estação mais quente do ano.

Vocês viram nas últimas semanas todos os detalhes sobre Porto de Sauípe e Massarandupió. Para fechar nossa passagem pelo município de Entre Rios, onde ficam localizadas essas praias, chegamos a Subaúma.

Abaixo, você vai saber tudo que precisa sobre mais essa bela praia da nossa Bahia. Subaúma fica um pouco depois de Porto de Sauípe, no Litoral Norte, e costuma atrair visitantes que buscam um lugar de paz para bons dias de descanso.

Como chegar?

| Foto: Divulgação

A maneira mais prática de chegar a Subaúma é de carro. Para os turistas, alugar um veículo no Aeroporto de Salvador pode ser uma excelente escolha, garantindo liberdade para explorar Subaúma e as demais praias da região. A distância do Salvador Bahia Airport até Subaúma é de aproximadamente 111 km, percorrida em cerca de 1h40 em condições normais de trânsito. O trajeto segue pela BA-099, que tem um pedágio em Abrantes, na região de Camaçari, e depois continua pela BA-506 até a entrada de Subaúma.

Outra opção é ir de ônibus. Partindo da Rodoviária de Salvador, a empresa Atlântico oferece ônibus com destino a Sítio do Conde, que passam por várias praias da região, incluindo Subaúma. Consulte o site da Atlântico para verificar horários e itinerários na linha “Litoral Norte”.

Quando ir?

| Foto: Divulgação

Como todo o litoral baiano, Subaúma é uma boa escolha durante o ano inteiro. O clima da região costuma ter poucas chuvas, mas entre o final de março e o início de setembro, há maior probabilidade de pancadas. Para aumentar as chances de dias ensolarados, prefira viajar entre outubro e março. No entanto, o clima é bastante instável, e você pode vivenciar todas as estações no mesmo dia – com chuva, sol e calor intenso alternando ao longo do período.

Onde se hospedar?

| Foto: Divulgação

Embora Subaúma não ofereça uma grande variedade de hotéis e pousadas, existem boas opções como o Tree Bies Resort e a Pousada Praia de Subaúma. Outra alternativa interessante é se hospedar em Porto de Sauípe, que fica próximo e conta com uma oferta maior de pousadas e vilas. A praia de naturismo Massarandupió também dispõe de algumas opções de hospedagem que podem ser consideradas ao planejar sua viagem.

Subaúma está localizada próxima a alguns dos principais resorts da região, como o Tree Bies Resort, Grand Palladium, Costa do Sauípe, Iberostar, Tivoli e Vila Galé. Vale a pena verificar as distâncias e os preços para avaliar se alguma dessas opções mais sofisticadas se encaixa no seu orçamento.

O que fazer?

| Foto: Divulgação

Como dissemos, Subaúma é um lugar para relaxar, sendo ideal para quem procura sossego e paz. Aqui, as principais atrações são o mar e o rio, então você terá bastante tempo para curtir e tomar seu banho de água doce ou salgada. Importante estar atento ao fato de que muitos pontos da praia são perigosos por conta da correnteza, então não se aventure em alto mar. Prefira tomar banho na beira da praia.

Uma boa atração em Subaúma é o Nano Beach Club, que, como o nome já diz, é uma espécie de clube à beira-mar. Porém, o local está fechado para reforma com a promessa de ser reaberto em breve. O próprio Tree Bies também uma boa pedida, já que o local conta com bar, restaurante e algumas piscinas, sendo possível acessar com o famoso Day Use, quando você paga um determinado valor para usufruir a estrutura do lugar.

Por fim, se busca desbravar outras localidades próximas no Litoral Norte, Subaúma costuma ser um bom ponto de partida para passeio a praias da região, como as próprias Sauípe e Massarandupió, tendo ainda a possibilidade de visitar lugares como a pacata e bela Baixio. Para isso, o ideal é que esteja de carro. Desta forma, você poderá desfrutar o que de melhor a Costa dos Coqueiros tem a oferecer.