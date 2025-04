Conheça cidade do Nordeste que virou a ‘queridinha’ dos turistas

Praia de Cabo Branco, em João Pessoa - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Se em Salvador, é o pôr do sol que vira um espetáculo aos olhos dos soteropolitanos e visitantes, em João Pessoa (Paraíba), o movimento é contrário. A cidade onde o sol nasce primeiro, como é conhecida, entrou na rota de um dos destinos mais buscados do mundo.

Segundo o levantamento da plataforma de viagens Booking.com, a capital de Paraíba vem caminhando para se consolidar como a terceira cidade mais procurada do país.

O motivo? É difícil de listar. Entre os colírios do local estão as extensas praias com águas cristalinas e mirantes que revelam a vista de um pequeno paraíso.

Em visita a cidade a convite do plataforma de viagens, o Portal A TARDE conheceu parte das belezas naturais da cidade, que virou a ‘queridinha’ do turismo brasileiro.

Turismo em João Pessoa

Com uma tímida expansão, João Pessoa vem atraindo os olhos internacionais e nacionais. Sendo assim, o Porto de Cabedelo, abrigado em Lucena, na Região Metropolitana, se prepara para, em breve, receber cruzeiros. A expectativa é de que as primeiras embarcações, de pequeno porte, comecem a atracar no porto a partir do mês de outubro.

A região, que é banhada pelo Rio Miriri, é parte de um dos caminhos que leva a trilha dos coqueirais, isto é, uma plantação de mais de 50 mil coqueiros. Esta é só a prévia para o mergulho na cultura da cidade.

Além da trilha, um dos pontos altos do litoral norte da Paraíba são as antigas igrejas e ruínas dos templos religiosos. A Capela de Nossa Senhora de Bonsucesso, se destaca, entre outros motivos, por uma Gameleira que curiosamente sustenta as ruínas de parte de sua estrutura, construída no século XVIII pelos padres da Ordem Carmelita.

| Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

A imersão cultural ao local foi enriquecida pela experiência do agente turístico Netto Viana, que transformou o passeio em um quase safári à moda paraibana, com direito a recitação de cordéis de Ariano Suassuna e Bráulio Bessa.

Clima interiorano

As praias de João Pessoa remetem ao clima interiorano. Isso porque os paraibanos ficam reunidos na calçada da orla, seja para bater papo ou para praticar atividade física.

O que mais chama atenção na cidade são seus prédios à beira-mar de, no máximo, quatro andares. O tamanho atende a uma legislação municipal, que também proíbe a construção de espigões no local.

Já na faixa de areia, as pessoas aproveitam para praticar algum tipo de esporte, seja vôlei de praia ou beach tennis.

Já no litoral sul da Paraíba, as águas cristalinas do município de Conde, ora calmas, ora agitadas, fisga os visitantes.

Praias mais conhecidas de João Pessoa

Uma das praias mais famosas e polêmicas da região é Tambaba, conhecida por ser uma praia naturista.

Para ter acesso, é preciso passar por uma escada: antes de chegar ao mar, é necessário tirar os trajes de banho para curtir a experiência.

Praia de Tambabá | Foto: Reprodução

Antes de Tambaba, é quase obrigatória a parada na Praia de Coqueirinho, conhecida por seu mar calmo e falésias coloridas. Há uma extensa faixa de areia, com vários coqueiros que fazem sombra para os visitantes.

Praia de Coquerinho | Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Vale aproveitar a viagem para conhecer Mirantes

É na cidade de Conde, fora de João Pessoa, onde também fica um dos belos mirantes: o Castelo da Princesa. O espaço oferece vistas panorâmicas impressionantes para apreciar a paisagem da região de diferentes perspectivas.

O lugar conta com duas bodegas que vendem cachaças artesanais. Ao chegar no espaço, um dos vendedores oferece a degustação das bebidas, batizadas com nomes pra lá de curiosos como "fogo no rabo", de 21 ervas, "cheira calcinha", de maracujá e "cipó levanta", de cajá.

Confira uma foto do mirante: