Vamos para a Chapada? Dicas essenciais para uma viagem a Lençóis

Centro de Lençóis - Foto: Erick Issa

Se você está planejando uma viagem para a Chapada Diamantina, saiba que há muitos lugares incríveis para explorar, como o Poço do Diabo, a Pratinha e a Cachoeira do Mosquito. A Chapada Diamantina é um destino que conquista corações, e muitos dos seus visitantes, tanto baianos quanto estrangeiros, se apaixonam ao ponto de não querer ir embora. Para aqueles que ainda não tiveram a chance de visitar este paraíso no coração da Bahia, este guia é para você! Vamos te ajudar a descobrir alguns dos pontos mais icônicos dessa região.

Muita gente pensa que a Chapada Diamantina se resume às cidades de Lençóis, Palmeiras (Capão), Mucugê e Andaraí, mas, na realidade, são 24 municípios que fazem parte desse território. Claro, em uma única viagem, é difícil conhecer tudo que a Chapada oferece. Não é à toa que muitos que visitam o local acabam retornando, seja para matar a saudade ou para explorar novos cantos. Se essa é a sua primeira vez, vamos focar em Lençóis, a cidade mais famosa da Chapada, que está a 420 km de Salvador.

Como chegar?

Existem algumas formas de chegar a Lençóis. A mais comum é de ônibus, saindo da Rodoviária de Salvador. Os preços das passagens variam entre R$ 135 e R$ 225, dependendo do tipo de serviço (convencional, leito, etc.). Os horários são variados: de manhã, tarde e noite, operados pela empresa Rápido Federal.

Embora seja a maneira mais prática, viajar de ônibus nem sempre é a mais confortável, especialmente porque você vai precisar contratar uma agência para os passeios mais distantes. Uma opção mais confortável e econômica é alugar um carro e ir com amigos. Dessa forma, você pode dividir o custo da gasolina e ainda tem mais liberdade para organizar seu roteiro sem depender de horários fixos.

Outra opção é contratar pacotes turísticos, comuns em Salvador, que geralmente incluem transporte, hospedagem e guias, mas vale ficar atento, pois a maioria oferece hospedagem em Seabra, e não em Lençóis, além de cobrar separadamente as entradas para as atrações. Os voos para o Aeroporto de Lençóis, que ficaram suspensos na pandemia, já foram retomados pela Azul Linhas Aéreas, sendo outra opção para chegar ao local.

| Foto: Erick Issa

Quando ir?

Embora a Chapada seja linda em qualquer época, o clima é um fator importante a se considerar. O período de maior chuva vai de novembro a março, o que pode deixar as cachoeiras e rios ainda mais exuberantes, mas também pode fazer com que algumas atividades sejam suspensas, como na Fazenda Pratinha. Já a temporada seca, que vai de abril a outubro, costuma ser mais favorável para as atividades ao ar livre. No entanto, é sempre bom checar a previsão do tempo, já que o clima na Bahia tem se mostrado cada vez mais imprevisível.

Atenção também para o fato de que o tempo pode mudar várias vezes em um único dia. Durante a minha visita, em um mês de fevereiro, por exemplo, choveu quase todas as manhãs, mas o sol apareceu à tarde. O importante é aproveitar o destino e relaxar, não importa o clima.

Centro de Lençóis | Foto: Erick Issa

O que fazer?

Em Lençóis, para uma primeira visita, você vai querer conhecer os pontos mais tradicionais da região. Alguns dos mais populares incluem o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira do Mosquito, o Poço do Diabo, o Parque Muritiba e a Fazenda Pratinha. Aqui estão os detalhes sobre essas atrações:

Parque Muritiba

Ao chegar em Lençóis, não deixe de conhecer este parque municipal, que oferece belas trilhas, cachoeiras e piscinas naturais, como as do Serrano. A trilha é bem tranquila, sem a necessidade de guia, embora você possa contratar um local se desejar explorar mais. O GPS é útil para encontrar os caldeirões e a Cachoeirinha.

Centro de Lençóis | Foto: Erick Issa

Morro do Pai Inácio

Este é um dos cartões-postais da Chapada. A subida é bem acessível, com apenas 500 metros de caminhada e escadas para ajudar. Não deixe de apreciar a vista espetacular do topo, um dos mais belos panoramas da Bahia. O ingresso custa R$ 12 e o acesso é permitido até as 17h.

Cachoeira do Mosquito

A Cachoeira do Mosquito está a apenas 40 km de Lençóis e é fácil de acessar, com uma trilha de 1,2 km até a queda d'água. A entrada custa R$ 54, e é um ótimo lugar para um banho refrescante. Fique atento às condições da estrada, principalmente em dias chuvosos.

| Foto: Erick Issa

Poço do Diabo

O Poço do Diabo oferece uma das trilhas mais fáceis e agradáveis da região. Você pode caminhar pelo leito do Rio Mucugezinho até chegar ao poço, onde é possível nadar em suas águas geladas. A infraestrutura inclui restaurante, loja e banheiros.

| Foto: Erick Issa

Fazenda Pratinha

A Fazenda Pratinha é famosa pelas águas verdes do Rio Pratinha, além das Grutas Azul e Pratinha. Ela fica a cerca de uma hora de Lençóis, no município de Iraquara. A entrada custa R$ 110 por pessoa e oferece diversas atividades extras, como tirolesa, canoagem e fotos subaquáticas.

Onde se hospedar?

Lençóis oferece diversas opções de hospedagem, desde pousadas charmosas até hotéis e hostels mais simples. Use plataformas como Booking.com ou Hotéis.com para escolher a opção que mais se encaixa no seu orçamento e preferências. Se estiver viajando em grupo, uma boa opção pode ser alugar uma casa pelo Airbnb, o que pode ser mais econômico e ainda permite preparar refeições próprias, caso o local tenha cozinha equipada.