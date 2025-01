Conheça a história Praia dos Carneiros, uma das mais bonitas do Brasil

A Praia dos Carneiros é considerada uma das mais bonitas do Estado de Pernambuco. - Foto: Divulgação

A Praia dos Carneiros é considerada uma das mais bonitas do estado de Pernambuco. Além de muito bonita, ela ficou famosa por causa da Igreja de São Benedito, ou para os íntimos Igrejinha dos Carneiros, que foi implantada, há alguns séculos, na praia.

Antigamente a igreja era cercada por centenas de coqueiros, que hoje em dia deram espaço para resorts, condomínios e variados restaurantes. O desenvolvimento sustentável do local tem atraído não só empresários, mas turistas de várias partes do Brasil e do mundo, visto que neste fim de ano o local bombou com festas prestigiadas por inúmeras celebridades.

Chama atenção o ordenamento da praia, decorrente da conscientização dos comerciantes, moradores, visitantes e empresários da região, sobre os cuidados a serem observados com o meio ambiente, o comércio ambulante, a poluição sonora, manipulação de alimentos na orla e o cuidado com os banhistas, visto que há um balizamento no mar, com o objetivo de evitar a aproximação de embarcações na faixa da praia.

Por coincidência, a Praia dos Coqueiros está inserida na APA de Guadalupe, mesmo nome da Igreja localizada em Ponta de Nossa Senhora, Ilha dos Frades, em Salvador.

Acontece que na Bahia tudo é difícil, pois a fundação Baia Viva que tanto tem promovido ações sustentáveis para desenvolvimento das Ilhas da nossa Baia de Todos-os-Santos, tem sofrido todo tipo de críticas por ter instalado balizamento em algumas praias da Ilha dos Frades para evitar acidentes com banhistas devido a aproximação de embarcações, especialmente jet skis em alta velocidade, como reiteradamente tem acontecido em praias do litoral de todo Brasil.

Os críticos precisam viajar, conhecer como vivem outros povos, para entender que progresso sustentável só trará benefícios para a nossa população.