Florentino Pérez convoca eleições à presidência do Real Madrid

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid - Foto: THOMAS COEX / AFP

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deu início nesta terça-feira, 7, ao processo de eleições do clube, nas quais poderá ser candidato único.

"Após reunião do Conselho de Administração realizada hoje, e de acordo com o artigo 38, parágrafo b, dos Estatutos do Real Madrid CF, o presidente do clube solicitou à Junta Eleitoral que iniciasse o procedimento para a convocação de eleições para presidente e do Conselho de Administração", informou o clube em um breve comunicado publicado em seu site.

Florentino Pérez, de 77 anos, não teve oposição em três eleições (2013, 2017 e 2021) desde o seu retorno à presidência, em 2009, para uma segunda etapa à frente do clube merengue.

O empresário espanhol foi eleito pela primeira no ano 2000, quando deu início à era dos 'Galácticos', até sua saída em 2006.

Desde 2009, o Real Madrid venceu cinco vezes o Campeonato Espanhol e conquistou seis Ligas dos Campeões da Europa, entre outros títulos.