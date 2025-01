Juazeirense 'joga a vida' na Pré-Copa do Nordeste nesta quarta-feira

Jogadores comemorando gol da Juazeirense diante do ASA - Foto: Divulgação/Juazeirense

Após eliminar o Fluminense, do Piauí, na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, a Juazeirense entra em campo nesta quarta-feira, contra o ASA, de Alagoas, às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, buscando uma vaga na fase de grupos da competição.

O Cancão de Fogo será o terceiro representante baiano na competição caso vença o confronto único diante da equipe alagoana. Vale mencionar que o Barcelona de Ilhéus disputou a primeira fase, mas foi eliminada pelo CSA após perder pela vantagem mínima no estádio Rei Pelé.

Já a Juazeirense empatou em 3 a 3 com o Fluminense-PI, mas avançou após vencer por 5 a 4 nas cobranças de penalti. Os gols do clube baiano foram marcados pelo lateral Júnior, o meia Guilherme Silveira e o atacante Tatá Baiano. O ASA, por outro lado, despachou o Sergipe após vencer por 2 a 0.

Além de Cancão de Fogo x ASA, CSA x Maracanã-CE, Ferroviário-CE x Treze-PB e Botafogo-PB x Moto Club-MA decidirão as outras três vagas na fase de grupos do torneio.

As partidas da Copa do Nordeste contariam com transmissão do Premiere, mas o acordo foi cancelado devido à questões contratuais envolvendo a CBF e a produtora Trinta Sports. O duelo, portanto, vai ser transmitido pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.