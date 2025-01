Sorteio da Copa do Nordeste 2025 será realizado na próxima terça-feira

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação

Na última segunda-feira, 6, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou o convite às federações estaduais e clubes para o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2025. O evento ocorrerá na próxima terça-feira, 14, às 19h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, e definirá as chaves da primeira fase do torneio regional.

A composição dos grupos será decidida quase uma semana após o encerramento da segunda fase da Eliminatória, que determinará as últimas quatro equipes classificadas para a etapa principal. Os confrontos decisivos desta fase serão disputados nesta quarta-feira, 8. Entre os participantes estão os cearenses Ferroviário e Maracanã, que enfrentam Treze-PB e CSA-AL, respectivamente.

Leia mais:

>> Técnico do Santos confirma chegada de Thaciano: "Vai nos ajudar"

>> Ex-jogador do Bahia é anunciado em clube paulista

>> Vitória faz proposta pelo atacante Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR

O futebol cearense, aliás, pode ter até quatro representantes no Nordestão. Ceará e Fortaleza – atual campeão – já estão garantidos na fase de grupos, enquanto Ferroviário e Maracanã seguem vivos na disputa pela classificação.

O regulamento da edição de 2025 traz novidades significativas. Ao contrário dos anos anteriores, quando os clubes de um grupo enfrentavam equipes da outra chave, neste ano os confrontos serão realizados dentro do mesmo grupo. Os quatro primeiros colocados de cada lado avançarão para as quartas de final, mantendo o formato de mata-mata até a decisão.

Equipes já garantidas na fase de grupos

Altos (PI)

América (RN)

Bahia (BA)

Ceará (CE)

Confiança (SE)

CRB (AL)

Fortaleza (CE)

Náutico (PE)

Sampaio Corrêa (MA)

Sousa (PB)

Sport (PE)

Vitória (BA)

Confrontos da 2ª fase da Eliminatória

Ferroviário (CE) x Treze (PB)

Juazeirense (BA) x ASA (AL)

CSA (AL) x Maracanã (CE)

Botafogo (PB) x Moto Club (MA)

Calendário da Copa do Nordeste 2025

Eliminatória: 4/1 (1ª fase) e 8/1 (2ª fase)

Fase de grupos: 22/1 a 26/3

Quartas de final: 4/6

Semifinais: 8/6

Finais: 3/9 e 7/9