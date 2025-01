Ex-jogador do Bahia é anunciado em clube paulista

Cicinho (à dir.) em treino do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após deixar o Bahia, o lateral Cicinho, de 36 anos, vai começar a temporada 2025 jogando pelo Noroeste, que retornou à elite do futebol paulista. O anúncio foi feito pelo clube de Bauru na manhã desta terça-feira, 7.

No Noroeste, Cicinho será treinado por Paulo Comelli, que passou pelo Tricolor entre 2008 e 2009, e jogará ao lado de Eduardo e Thiago Lopes, ex-jogadores do Vitória. A estreia da equipe no Paulistão está marcada para o dia 15 de janeiro, às 18h30, contra o Velo Clube.

Cicinho chegou ao Bahia em 2023, vindo do Ludogorets, e disputou 44 jogos.