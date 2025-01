Polícia Militar vai se reunir com Bahia, Vitória, Bamor e TUI nesta semana

Torcida Bamor na Arena Fonte Nova - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

A Polícia Militar da Bahia vai realizar, na manhã desta quarta-feira (8), uma reunião de alinhamento e integração entre órgãos, Federação Bahiana de Futebol, clubes e torcidas organizadas, no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), onde receberá a imprensa às 11h.

De acordo com a PM, foram convidados representantes do Ministério Público da Bahia, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), da 16ª Vara Criminal - que detém competência exclusiva para processar e julgar as infrações penais da Lei Geral do Esporte -, e da Polícia Civil.

Ainda foram convidados representantes de Bahia e Vitória, da Federação Bahiana de Futebol, da Arena Fonte Nova e os diretores das torcidas organizadas Bamor e Os Imbatíveis.

O encontro, promovido pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) através do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), tem como propósito tratar de novas estratégias de prevenção e repressão à violência no futebol, quando serão apresentadas ações realizadas no ano 2024 com o objetivo de aperfeiçoar e consolidar essas ações em 2025.

Torcida do Vitória no Barradão | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Participarão também representantes do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME), do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CEPAP), dos Comandos Regionais da Capital (BTS, Atlântico e Central), do Comando de Inteligência (COINT), da 2ª CIPM e 50ª CIPM.

Durante o alinhamento, serão discutidos assuntos importantes como: aplicação de medidas cautelares de afastamento de torcedores violentos dos estádios, cooperação entre os diversos atores (públicos e privados), prevenção e repressão de incitação à violência através das redes sociais, e obrigatoriedade do reconhecimento facial nos estádios com base na Lei Geral dos Esportes.