"Vai ser um ano mágico", diz Caio Alexandre em reapresentação do Bahia

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 7, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo para iniciar a preparação para a temporada 2025. Visivelmente empolgado, o meia Caio Alexandre revelou as expectativas para o ano do Tricolor.

“O Esquadrão está de volta. Feliz em voltar, um ano desafiador, mas tenho certeza que vai ser mágico para nós. Muito feliz em rever meus companheiros, rever a rapaziada toda”, declarou o carioca.

Além de Caio Alexandre, quatro novos contratados do Bahia marcaram presença na Cidade Tricolor no primeiro dia de trabalho: os meias Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, e o atacante Erick Pulga.

Os jogadores realizaram testes de esforço físico e avaliações médicas. Na próxima quinta-feira, 9, a delegação embarca para a Espanha, onde fará pré-temporada. A equipe será recebida no CT do Girona, clube que faz parte do City Football Group.