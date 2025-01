Com 'Ericks' em Salvador, elenco do Bahia faz reapresentação

CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

O Bahia ainda não comunicou oficialmente qualquer contratação na temporada 2025 para o time profissional, mas ao menos dois jogadores novos já estão em Salvador e se juntarão ao elenco na reapresentação desta terça-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo. Os Ericks Pulga e Luís chegaram à capital baiana na madrugada de ontem e devem assinar contrato ainda hoje com o Tricolor, após a realização de exames médicos.

Além de Erick Pulga, atacante vindo do Ceará, e Erick Luís, meio-campista vindo do Athlético-PR, são esperados hoje ainda mais dois nomes na reapresentação, ambos vindo do São Paulo: os meio-campistas Rodrigo Nestor, que ontem confirmou ao jornalista Eduardo Affonso, da ESPN, que vai jogar no Bahia por empréstimo em 2025, e Michel Araújo, uruguaio canhoto que chega em definitivo como pedido do técnico Rogério Ceni.

Os dias de hoje e amanhã serão dedicados a exames médicos e fisiológicos. As primeiras atividades com bola só devem acontecer na cidade de Girona, na Espanha, para onde o Bahia viaja na quinta-feira, 9, para a realização de sua pré-temporada, repetindo a estratégia do ano passado, quando realizou os trabalhos iniciais na Europa, mas em Manchester, na Inglaterra.

O clube ainda não divulgou a lista de atletas que farão a viagem para a cidade da região da Catalunha, que fica a 101 km de Barcelona. A delegação trabalhará por dez dias no centro de treinamento do Girona Futbol Club, clube que assim como o Bahia é parte do Grupo City. O retorno para Salvador acontece no dia 20. É certo também que, durante esse período, o Esquadrão realizará ao menos um amistoso na Espanha, já às vésperas da volta à Bahia. O adversário, a data e o local da partida ainda não estão definidos, nem se o duelo terá venda de ingressos ou será televisionado. No ano passado, em Manchester, quando enfrentou o Blackburn, não houve público ou transmissão.

Outros reforços

Especula-se que, além de Erick, Nestor, Araújo e Pulga, o Bahia traga ao menos três mais reforços nessa janela de contratações de início da temporada. Com a não-renovação de Adriel, um goleiro é nome certo na lista, assim como um atacante com características de centroavante, peça em falta no elenco desde a saída de Oscar Estupiñán, no meio do ano passado. Outra posição dada como certa para a composição do elenco é de um zagueiro, para repor a vaga deixada por Victor Cuesta, mais um que não assinou novo acordo com o Esquadrão.

Novas contratações poderão se juntar ao elenco em Girona, ou iniciar os trabalhos em Salvador, ao lado do time sub-20 (comandado pelo técnico Leonardo Galbes), que desde 16 de novembro treina para a disputa das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano. A estreia acontece no domingo, 12, contra o Jacuipense, fora de casa. O primeiro jogo na Arena Fonte Nova será no dia 16, contra o Atlético de Alagoinhas. Na 3ª rodada, o Tricolor terá pela frente o Jacobina, no estádio José Rocha.

Além de destaques conhecidos, como o volante Sidney, o meia Roger Gabriel e o atacante Ruan Pablo, alguns reforços do profissional, que estavam emprestados em 2024, já estão treinando no CT desde a semana passada, como o zagueiro Marcos Victor, os laterais Ryan e Caio Roque, e o atacante Everton.

A estreia do time principal na temporada deve acontecer logo após o retorno da delegação à Bahia, pela Copa do Nordeste, com 1ª rodada marcada para o dia 22.

Copinha

Líder do Grupo 16, o Bahia disputa hoje seu 2º jogo na Copa SP de Futebol Jr. Após bater o Sergipe por 2 a 0 na estreia, os ‘Pivetes de Aço’ encaram hoje o Madureira, às 21h30, na Arena Capivari.