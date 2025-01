Jacuipense x Bahia tem mando de campo alterado no Baianão 2025

Jerônimo se declarou feirense e criticou o atual estado do equipamento esportivo, pedindo uma reforma - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou mudanças nos locais de duas partidas das primeiras rodadas do Campeonato Baiano de 2025. O destaque fica para o confronto entre Jacuipense e Bahia, válido pela 1ª rodada, que teve seu mando de campo alterado do Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, para o Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. A partida será realizada no próximo domingo, 12, às 16h.

Em nota, a Jacuipense informou que a mudança ocorreu devido às condições do gramado e da iluminação do Estádio Jóia da Princesa, que não apresenta condições adequadas para a realização da partida.

Além disso, o duelo entre Barcelona e Jequié, pela 2ª rodada, também sofreu alterações. O jogo, anteriormente marcado para o Estádio Alberto Oliveira, acontecerá no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, no dia 15 de janeiro, às 19h15.