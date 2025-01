Thiaguinho é apresentado e elogia o Vitória: "Camiseta que é pesadíssima"

O volante Thiaguinho (dir.) foi apresentado ao lado do lateral-direito Claudinho - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (6), o volante Thiaguinho, de 27 anos, na sala de imprensa jornalista João Borges Bougê, no Barradão. O jogador, que chega para reforçar a equipe em 2025, demonstrou grande motivação e reconheceu a importância de vestir a camisa do rubro-negro baiano.

“Batalhei muito na vida para chegar onde eu cheguei. Sou um cara com 27 anos, mas com muita experiência. Chego com fome de vencer, não só em 2025, mas para deixar minha marca aqui e ser reconhecido por essa camisa pesada, que é respeitada não só no Brasil, mas no futebol mundial”, declarou o volante.

O Vitória terá cinco competições em 2025, e Thiaguinho vê a pressão da torcida como um privilégio. Para ele, essa cobrança reflete o tamanho e a paixão da torcida, e ele está determinado a corresponder às expectativas.

“Se estou recebendo essa pressão, é porque consegui chegar onde eu queria. O tamanho dessa torcida é um privilégio para mim. Eles esperam muito de mim, e posso ir lá dentro e mostrar o meu valor. Isso é um privilégio”, disse.

Thiaguinho é um nome indicado diretamente pelo técnico Thiago Carpini, com quem trabalhou em outras oportunidades em clubes como Água Santa (2023), Santo André (2022) e Inter de Limeira (2021). O meio-campista destacou a boa relação com o treinador, o que deve facilitar o entrosamento no novo clube.

"A relação com o Carpini é de confiança. Ele acredita no meu trabalho, assim como eu confio no trabalho dele. O que nos une é a vontade de vencer e de alcançar grandes objetivos", explicou.

Em 2024, Thiaguinho teve um ano difícil no Juventude devido a lesões, jogando apenas sete partidas no Campeonato Brasileiro. Ele relembrou os momentos difíceis e agradeceu o apoio da família, especialmente da esposa, que foi fundamental para sua superação.

"Passei por muitas lesões, foi um ano de aprendizado. Nunca tinha enfrentado algo assim na minha carreira. Agradeço muito à minha esposa, pois pensei em desistir. Mas com o apoio dela e da minha família, consegui superar. Agora, estou focado e resolvendo as questões para que isso não aconteça novamente", afirmou.

Sobre as metas para 2025, Thiaguinho tem grandes aspirações tanto coletivas quanto individuais. Ele almeja a classificação para a Libertadores de 2026 e uma boa campanha na Copa Sul-Americana. Para o jogador, o mais importante é criar raízes no Vitória e consolidar-se como parte fundamental do clube.

"Meu objetivo é classificar para a Libertadores e fazer uma boa campanha na Sul-Americana. Acredito que podemos voltar fortes. Individualmente, quero atuar com regularidade, evitar lesões e aprender a cultura do clube, ficando por aqui para ajudar a construir uma história", concluiu Thiaguinho.