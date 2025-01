Vitória acerta empréstimo de atacante para clube de Série B

Everaldo em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sem espaço no Vitória para 2025, o atacante Everaldo será emprestado para o Coritiba, da Série B. O contrato é válido por um ano, com o Rubro-Negro pagando parte do salário do atleta e com possibilidade de prorrogação, em definitivo, por mais dois anos. A informação foi divulgada pelo ge.

Everaldo, inclusive, já está no interior de São Paulo, onde o Coritiba faz pré-temporada. Pelo Vitória, foram 20 jogos, dois gols marcados e duas assistências. Seu vínculo com o Rubro-Negro se encerra em dezembro de 2025.

Atualmente com 30 anos, Everaldo também soma passagens por Fluminense, Corinthians, Sport e América-MG.