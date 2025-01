Clube brasileiro usa camisa de atleta para homenagear Fernanda Torres

Félix Torres em ação pelo Corinthians - Foto: Divulgação | Ag. Corinthians

O Corinthians mostrou criatividade para celebrar um feito histórico do cinema brasileiro. O clube homenageou a atriz Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme ‘Ainda Estou Aqui’, na noite deste domingo, 5.

A homenagem foi feita por meio da camisa do zagueiro equatoriano Félix Torres, que tem o mesmo sobrenome da atriz. O clube publicou uma foto do verso da camisa do jogador em suas redes sociais, acompanhada de uma mensagem de carinho à atriz.

“Acho que nosso zagueiro não vai se importar com o uso da camisa dele para fazermos uma homenagem à vencedora do Globo de Ouro”, publicou o Corinthians.