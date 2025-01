Denílson troca a Band pela Globo e comandará programa no SporTV

Ex-jogador fecha contrato com a Globo - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, 6, a Globo oficializou a contratação do ex-jogador Denílson de Oliveira, que integrava o elenco da Band até o final de 2024. Ele será o novo apresentador de um programa inédito do SporTV, canal esportivo da emissora na TV por assinatura. A estreia está prevista para as noites de domingo em 2025, com Denílson assumindo um papel central na nova grade de conteúdo.

A contratação de Denílson marca o início de uma série de movimentos estratégicos da Globo, que também está em negociações para trazer outros ex-jogadores para compor o elenco do programa, que é tratado internamente como o principal lançamento do canal em 2025. Recentemente, a emissora também contratou Fernando Prass, ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, que atuava como comentarista na ESPN.

Denílson informou sua decisão à Band no mês passado e comunicou pessoalmente a saída à apresentadora Renata Fan e aos colegas do programa Jogo Aberto. A despedida gerou grande comoção entre os colegas de trabalho. Em nota oficial, a Band confirmou a saída do ex-jogador:

Leia mais:

>> Thiaguinho é apresentado e elogia o Vitória: "Camiseta que é pesadíssima"

>> Claudinho destaca Barradão como razão para aceitar proposta do Vitória

>> Vitória acerta empréstimo de atacante para clube de Série B

“Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios”.

Apesar de ter renovado seu contrato com a Band em fevereiro de 2024, com validade até 2027, Denílson optou pela mudança. O projeto de um programa próprio na emissora, discutido durante a renovação, não foi concretizado. A saída do comentarista foi inicialmente divulgada pelo jornalista Leo Dias e confirmada por diversas fontes.

Denílson, que conta com 7,7 milhões de seguidores no Instagram, é atualmente o ex-jogador com maior presença nas redes sociais. Esse alcance também o posiciona como o ex-futebolista com o maior número de contratos publicitários ativos na TV. Seu sucesso também se reflete no YouTube, onde seu canal já acumula cerca de 880 mil inscritos.