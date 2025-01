Claudinho destaca Barradão como razão para aceitar proposta do Vitória

Claudinho e Thiaguinho foram apresentados pelo Vitória nesta janela de transferências - Foto: Téo Mazzoni

O lateral-direito Claudinho foi a primeira contratação apresentada pelo Vitória nesta janela de transferências e, nesta segunda-feira, 6, o jogador falou pela primeira vez como reforço do Rubro-Negro.

Destaque na última edição do Campeonato Brasileiro atuando pelo Criciúma, o defensor mencionou, entre outros fatores, a força do Barradão como um dos principais motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube baiano.

Leia mais:

>> Vitória acerta empréstimo de atacante para clube de Série B

>> Vitória confirma saída de três atletas: "Parte da nossa história"

>> Ex-Bahia, Vitor Jacaré é rejeitado pelo Athletico e pode reforçar CRB

"Fiz a minha história no Criciúma, foi muito linda e sou grato demais pelo clube que me revelou, mas quando recebi a proposta do Vitória com certeza olhei com um olhar diferente. Sabia da estrutura, da torcida e sabia desde o início que, para os adversários, vai ser muito difícil jogar aqui (no Barradão). Sabendo das competições que vamos jogar também, isso me interessou a vim e vestir essa camisa", pontou Claudinho em entrevista coletiva de apresentação.

Em 54 jogos pelo Criciúma em 2024, o atleta marcou cinco gols e distribuiu seis assistências. Questionado sobre suas principais qualidades, o jogador reconheceu que as características ofensivas são as melhores, mesmo se destacando como lateral.

"Minha principal característica é atacar, claro que, como eu vim do Futsal, sei marcar bem também, mas ataco muito bem a profundidade ou por dentro. Tenho também a velocidade, passe e finalização como características", disse.

Claudinho não escondeu que a chance de disputar a Copa Sul-Americana foi um dos principais atrativos da proposta do Vitória. Questionado sobre os objetivos com a camisa do Leão da Barra na temporada o lateral concordou com a fala do volante Thiaguinho, reforço também apresentado pelo Vitória na sala de imprensa no Barradão.

"Classificar o Vitória para Libertadores, que é um sonho possível, eu acompanhei o final (da temporada passada) e acho que era possível. Tentar uma coisa a mais na Copa Sul-Americana também, mostrar que voltamos mais fortes, não só para participar. Individualmente é atuar e não se machucar, criar raízes aqui e entender o que é o Vitória, não apenas dentro de campo, mas fora também. Aprender a cultura daqui e seguir no clube não só em 2025, porém mais para frente também."