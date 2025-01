Procura-se um nove: Vitória faz ofensiva por novo atacante matador

Alerrandro fará falta, mas clube busca um substituto - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro, Alerrandro se despediu oficialmente do Vitória. Por meio de publicação nas redes sociais, o clube baiano agradeceu aos serviços prestados pelo atleta. “Que honra fazer história com você, Alegol”, foi como começou a legenda do ‘post’, o que constata o carinho que tanto torcida quanto instituição nutrem pelo jogador. Perder um jogador tão fatal certamente fará falta ao Colossal, que agora tenta suprir esse espaço trazendo alguém a altura.

Mesmo o time só confirmando ontem, já era sabido que o camisa 9 não permaneceria em terras baianas. Com o seu ‘patrimônio’ valorizado, o RB Bragantino reintegrou ao elenco o goleador que marcou 21 vezes em 52 partidas em 2024, além de ter sido também artilheiro e campeão do último Baianão.

Os números que o atacante conseguiu entregar na temporada passada o deixaram em uma posição de destaque: é o maior goleador do Leão em uma única edição de pontos corridos da Série A, com 15 tentos. A marca o fez ultrapassar Marinho, que em 2016 foi às redes 12 vezes, e o colombiano Santiago Tréllez, que alcançou marca equivalente no ano seguinte.

Na busca por manter seu setor ofensivo poderoso para a temporada que se iniciará no próximo sábado, o Vitória já movimentou o mercado da bola e trouxe jogadores de ataque. Um deles é Bruno Xavier, de 28 anos, que disputou a Série B do Brasileiro no ano passado pelo Ituano. Canhoto e acostumado a jogar pelos lados, o atleta foi anunciado depois de ter vivido boa fase na segunda metade do ano passado pelo clube paulista.

No entanto, vale destacar que o atacante foi um dos poucos que conseguiu se destacar, já que, em 18º, o time foi rebaixado para a Série C. No ano passado, Bruno Xavier marcou nove gols e deu quatro assistências em 40 jogos.

Quem também chegou para o setor ofensivo foi Wellington Rato, campeão da Supercopa do Brasil em 2024, pelo São Paulo. Por mais que tenha características diferentes de Alerrandro, Rato se apresentou no Vitória na última semana com a pompa de ter recebido vários elogios da torcida do seu ex-clube, coisa que não é muito comum, sobretudo no futebol brasileiro.

O atleta, de 32 anos, tem como preferência atuar como ponta, e do lado invertido à sua melhor perna (é canhoto e joga pela direita). Ele foi às redes em só uma oportunidade no ano passado, entretanto, foi o vice-líder de passes para gol do Tricolor do Morumbi, tendo distribuído nove assistências — mais do que Alerrandro (7) no mesmo período.

De acordo com o canal Canto Rubro-Negro, um outro nome que pode chegar para se tornar uma referência no ataque do Colossal em 2025 é Carlinhos, do Flamengo. A informação inicial aponta que, embora o presidente Fábio Mota ainda não tenha feito qualquer proposta oficial, teria procurado saber sobre as atuais condições contratuais do atleta de 27 anos, que acumula passagens por clubes como Oeste, Novorizontino e Vila Nova.

Já está na área

Não é atacante, mas está integrado ao elenco do Vitória e já deu sua primeira entrevista coletiva oficial com as cores da equipe o lateral esquerdo Claudinho, um dos destaques do Criciúma no ano passado. Embora rebaixado pelo time catarinense na Série A, o jogador de 24 anos fez a sua temporada mais artilheira em 2024 (fez cinco gols e deu seis assistências).

No Vitória, que agora, mais do que nunca, precisa de novas peças que incomodem as defesas adversárias, as características de Claudinho podem vir a calhar, conforme comentou o lateral ontem: “Minha principal característica é atacar. Sei marcar bem também, mas ataco bem por dentro, a profundidade. Minha característica é passe, velocidade e finalização”, ressaltou.

Outro apresentado foi o volante Thiaguinho, que só jogou nove partidas pelo Juventude em 2024. “Sofri com lesões. Nunca tinha sofrido dessa forma. Eu pensei em desistir. Nunca passei por isso na minha carreira. Aqui vou trabalhar muito para que isso não aconteça”, afirmou.