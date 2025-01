Acertado com o Vitória, volante volta atrás e fecha com o Inter

Ronaldo durante atividade no Juventude - Foto: Fernando Alves / E.C Juventude

Após estar com situação encaminhada com o Vitória, o volante Ronaldo, que estava no Juventude na última Série A, vai para o Internacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan, na rede social X.

🚨🚨🚨Internacional fecha contratação do volante Ronaldo, 2 anos de contrato e viaja nas próximas horas para Porto Alegre. Jogador estava muito próximo do Vitória mas de última hora o jogador decidiu aceitar a oferta do inter por já ter trabalhado com Roger Machado e estar…

De acordo com a publicação, o meio-campista assinará vínculo em definitivo válido por dois anos com o Colorado. Voltar a trabalhar com o técnico Roger Machado foi crucial para que Ronaldo voltasse atrás e seguisse para Porto Alegre. Outro fator é a adaptação ao clima do Sul do país.

Ronaldo atuou por 14 partidas no Juventude no último Brasileirão, com dois gols marcados e duas assistências.

No futebol brasileiro ele passou por Flamengo, Atlético-GO e Bahia. Sua única experiência internacional foi no Shimizu S-Pulse, do Japão, onde atuou por três temporadas.