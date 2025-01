Após negociar com o Vitória, Léo Ceará acerta com novo clube

Léo Ceará em sua primeira passagem pelo Vitória, em 2020 - Foto: Letícia Martins / ECVitória

Após desistir da negociação, o atacante Léo Ceará não vai retornar ao Vitória e foi oficialmente anunciado como reforço do Kashima Antlers, da primeira divisão do Japão. O jogador, que já teve passagem pelo futebol japonês com a camisa do Cerezo Osaka, chega ao novo clube após uma temporada de destaque, na qual foi vice-artilheiro da J1 League com 21 gols.

A negociação com o Vitória, que sonhava com a volta do camisa 9, não se concretizou. Fábio Mota, presidente do clube baiano, alimentava a expectativa de repatriar o atacante, mas a transação esbarrou no valor elevado exigido pelo Cerezo Osaka para liberar o jogador. Apesar do acordo com Léo Ceará já estar fechado, os custos envolvidos no acerto com o time japonês acabaram tornando a operação financeiramente inviável para o Vitória.

Com a desistência do atacante, o Leão da Barra agora se vê em busca de um novo centroavante para substituir Alerrandro, que retornou ao RB Bragantino ao fim de seu contrato de empréstimo.