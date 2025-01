Copinha: Vitória marca nos acréscimos e empata com o Retrô-PE

Elenco rubro-negro comemora o empate diante do Retrô-PE - Foto: Reprodução / Sportv

Foi com emoção. Na tarde desta segunda-feira, 6, o Vitória empatou por 1 a 1 com o Retrô-PE, válido pela 2ª rodada do grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol rubro-negro foi marcado aos 51 do segundo tempo no estádo Municipal José Vessi, em Cravinhos.

O resultado foi importante, já que os Leõezinhos se mantém na liderança da chave, com quatro pontos ganhos. O restante dos adversários somam três pontos e a decisão para a vaga na fase eliminatória da Copinha fica para a última rodada.

O time pernambucano abriu o placar aos 23 do segundo tempo. Em bola é alçada na área da esquerda para a direita, David Henry toca de cabeça para a pequena área, a zaga rubro-negra vacila e João Vitor, filho do pentacampeão Rivaldo que acompanhava o jogo no estádio, finaliza para o gol.

Após pressionar o adversário, o rubro-negro baiano empata com Pedro, que aproveitou a sobra de bola na pequena área que veio em cobrança de escanteio. Ele chega mais rápido que o goleiro adversário e iguala o marcador.

O Vitória decide a classificação na próxima quinta-feira, 9, contra o Comercial, pela 3ª e última rodada. Se vencer, a equipe comandada pelo técnico Laelson Lopes avança de fase.